Sieben von zehn Steirern steigen zumindest gelegentlich aufs Rad

Das Fahrrad gehört für viele Steirerinnen und Steirer bereits zum Alltag. Laut der Studie „Aktive Mobilität 2026“ des Mobilitätsministeriums fahren 70 Prozent zumindest gelegentlich Rad. Zehn Prozent sind sogar täglich damit unterwegs. Damit liegt die Steiermark bei den täglich Radfahrenden gemeinsam mit Wien und Tirol auf dem dritten Platz im Bundesländer-Vergleich. Nur Vorarlberg mit 20 Prozent und Salzburg mit 16 Prozent liegen davor. Mindestens mehrmals pro Woche fahren in der Steiermark 31 Prozent mit dem Rad, 17 Prozent mehrmals im Monat.

Viele fahren gern Rad

Dabei geht es nicht nur darum, von einem Ort zum anderen zu kommen. 51 Prozent der steirischen Radfahrenden geben laut VCÖ an, „sehr gerne“ Rad zu fahren. Gleichzeitig sieht die Mobilitätsorganisation noch viel Spielraum für mehr Radverkehr. VCÖ-Experte Michael Schwendinger erklärt: „Wenn es darum geht, die Klimabilanz des Verkehrs zu verbessern sowie Staus und andere Verkehrsprobleme zu verringern, dann spielt der Radverkehr eine große Rolle.“ Dafür brauche es laut VCÖ unter anderem mehr Radwege und Verkehrsberuhigung in Städten und Gemeinden.

Strom hilft mit

Auch Elektrofahrräder sind in der Steiermark vergleichsweise häufig im Einsatz. 45 Prozent der Radfahrerinnen und Radfahrer sind bereits mehrmals mit einem Elektrofahrrad gefahren. Österreichweit sind es 40 Prozent. Die Steiermark liegt damit gemeinsam mit dem Burgenland und Tirol hinter Vorarlberg und Salzburg. Bei vielen verändert der elektrische Antrieb auch die zurückgelegten Strecken: 53 Prozent der steirischen Elektrofahrrad-Fahrenden geben an, damit längere Strecken als früher zu fahren. 44 Prozent fahren laut Studie dadurch häufiger mit dem Rad.

Kurze Wege zur Arbeit

Gerade beim Weg zur Arbeit oder Ausbildung sieht der VCÖ noch großes Potenzial. 33 Prozent der Berufstätigen und Personen in Ausbildung in der Steiermark wohnen weniger als fünf Kilometer von ihrem Ziel entfernt. Bei 60 Prozent sind es weniger als zehn Kilometer. Für den VCÖ sind das Entfernungen, die bei entsprechender Infrastruktur gut mit Fahrrad oder Elektrofahrrad zurückgelegt werden können. Schwendinger sagt dazu: „Je besser die Radinfrastruktur, je sicherer die Bedingungen zum Radfahren, umso mehr Menschen nutzen Fahrräder als Verkehrsmittel. Gerade im Pendelverkehr können viele Staus reduziert werden, wenn mehr vom Auto aufs Fahrrad oder Elektrofahrrad umsteigen.“

VCÖ für Tempo 30

Um das Radfahren sicherer zu machen, verweist der VCÖ auch auf vergleichsweise günstige Maßnahmen. „Tempo 30 statt 50 ist in Gemeinden und Städten eine sehr kostengünstige Maßnahme, damit mehr Menschen sicher mit dem Rad mobil sein können“, erklärt Schwendinger. Außerhalb von Ortsgebieten nennt die Organisation den Rückbau überbreiter Freilandstraßen als Möglichkeit, Platz für Radwege zu schaffen. Als Beispiel führt der VCÖ die B83 zwischen Arnoldstein und Riegersdorf in Kärnten an. Dort wurde die Fahrbahn verschmälert und ein Teil der bestehenden Asphaltfläche zum Radweg.