Freitagfrüh: Auto überschlug sich und landete im Maisfeld

Früher Einsatz bei Reichersdorf: Um 5.34 Uhr wurden die Feuerwehren St. Stefan im Rosental und Wetzelsdorf alarmiert. Auf der L203 hatte sich ein Wagen überschlagen, der Lenker wurde verletzt.

In den frühen Freitagmorgenstunden am 14. August wurden die FF St. Stefan im Rosental und die FF Wetzelsdorf zu einem Verkehrsunfall gerufen. Um 5.34 Uhr ging der Sirenenalarm los. Auf der L203 bei der Kurve Reichersdorf hatte sich ein Wagen überschlagen. Beide Feuerwehren rückten daraufhin zur Unfallstelle aus. Der Lenker des Wagens wurde bei dem Unfall verletzt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand er sich bereits außerhalb des Fahrzeugs. Ersthelfer kümmerten sich zu diesem Zeitpunkt bereits um den Verletzten.

Fahrzeug geborgen

Gemeinsam sicherten die beiden Feuerwehren zunächst die Unfallstelle ab. Die FF Wetzelsdorf barg das Fahrzeug mit einer Seilwinde. Außerdem banden die Einsatzkräfte ausgetretene Betriebsmittel. „Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.“ Die FF St. Stefan im Rosental war mit drei Fahrzeugen und 17 Mann vor Ort. Die FF Wetzelsdorf rückte ebenfalls mit drei Fahrzeugen und 15 Mann aus. Insgesamt standen damit 32 Feuerwehrleute im Einsatz. Einsatzleiter war HLM d. V. Marcel Weinhandl.