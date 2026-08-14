Patient musste nach Unfall nach Leoben: SPÖ fordert Akutambulanz in Bruck

Ein schwerverletzter Patient wurde nach einem Unfall von Bruck nach Leoben weiterverwiesen. Für die steirische SPÖ zeigt der Fall, warum Bruck wieder eine Akutambulanz brauche.

Ein schwerverletzter Patient wurde nach einem Unfall von Bruck nach Leoben weiterverwiesen. Die SPÖ fordert nun erneut eine Akutambulanz für Bruck.

Ein schwerverletzter Patient wurde nach einem Unfall von Bruck nach Leoben weiterverwiesen. Die SPÖ fordert nun erneut eine Akutambulanz für Bruck.

Der Fall eines schwerverletzten Steirers sorgt bei der steirischen SPÖ für Kritik. Nach einem Unfall habe der Patient am LKH Bruck keine entsprechende Notfallversorgung erhalten und sei nach Leoben weiterverwiesen worden. SPÖ-Chef Max Lercher sieht darin Folgen der Schließung der Akutambulanz in Bruck. Für ihn bestätigt der Fall frühere Warnungen seiner Partei.

SPÖ hat gewarnt

Lercher kritisiert vor allem, dass ein verletzter Patient für die weitere Versorgung an einen anderen Standort gebracht werden musste. „Wenn ein schwerverletzter Patient nach einem Unfall nicht unmittelbar am nächstgelegenen Spitalsstandort versorgt werden kann, sondern weiterfahren und somit neuerlich auf eine Behandlung warten muss, dann läuft etwas grundlegend falsch“, so Lercher. Die SPÖ hatte sich bereits gegen die Schließung der Akutambulanz ausgesprochen. Nun fordert Lercher Konsequenzen von der Landesregierung.

©SPÖ Steiermark SPÖ-Chef Max Lercher und Landtagsabgeordneter sowie Bürgermeister Stefan Hofer fordern eine Akutambulanz für Bruck.

Hofer fordert Wende

Auch Landtagsabgeordneter und Bürgermeister Stefan Hofer verweist auf frühere Bedenken aus der Region. „Dieser bedauerliche Fall zeigt jedoch erneut, dass die Einwände berechtigt waren. Umso mehr sind die Verantwortlichen jetzt gefordert, ihren Kurs zu ändern und diesen Missstand unverzüglich zu beenden.“ Laut Hofer hätten regionale Abgeordnete und Bürgermeister vor dieser Entwicklung gewarnt. Landesregierung und KAGes hätten die Sorgen damals beschwichtigt.

Akutambulanz gefordert

Für Lercher geht es bei der Debatte vor allem um eine rasche Versorgung im Notfall. „Es geht hier nicht um irgendeine Verwaltungsentscheidung, sondern um die Sicherheit der Steirerinnen und Steirer. Im medizinischen Notfall zählt jede Minute. Die Bevölkerung muss darauf vertrauen können, dass sie im eigenen Bezirk rasch und kompetent versorgt wird“, betont Lercher. Seine Forderung ist daher klar: „Bruck braucht wieder eine Akutambulanz.“