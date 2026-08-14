Aus für Koralm-Kraftwerk: WKO spricht von einem „Alarmsignal“

In der Region Deutschlandsberg ist die Enttäuschung groß: Nach 14 Jahren Verfahren wird das Pumpspeicherkraftwerk Koralm nicht gebaut. Die WKO Steiermark warnt vor Folgen für Energieversorgung und Wirtschaft.

14 Jahre lang wurde um das Pumpspeicherkraftwerk Koralm gerungen – nun ist das Projekt endgültig gescheitert. Geplant war eine Leistung von 960 Megawatt. Damit hätte das Kraftwerk erneuerbare Energie speichern und zur Stabilisierung der Stromversorgung beitragen können. Gerade mit dem Ausbau erneuerbarer Energiequellen sieht die WKO Steiermark leistungsfähige Speicher als besonders wichtig an. Das endgültige Aus sorgt deshalb für deutliche Kritik.

Kritik am Verfahren

Besonders scharf kritisiert die WKO Steiermark die lange Dauer des Verfahrens. Fast eineinhalb Jahrzehnte seien von Gutachten, Instanzenzügen und bürokratischen Hürden geprägt gewesen. Am Ende sei das Projekt an juristischen Spitzfindigkeiten und formalen Kriterien gescheitert. Für die Wirtschaft zeigt der Fall, dass zentrale Energie- und Infrastrukturprojekte rascher, klarer und verlässlicher entschieden werden müssten.

„Ein Alarmsignal“

WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk sieht darin weitreichende Folgen: „Energiewende ade − wenn ein strategisch wichtiges Energieprojekt nach 14 Jahren Verfahren endgültig scheitert, ist das ein Alarmsignal für den Standort. So werden Energiewende und Versorgungssicherheit nicht gelingen“. Er verweist dabei besonders auf die Bedeutung von Speichern. „Ohne ausreichende Speichermöglichkeiten lässt sich die Energiewende nicht in der erforderlichen Stabilität und Geschwindigkeit umsetzen. Speichertechnologien sind entscheidend, um Strom aus erneuerbaren Quellen dann verfügbar zu machen, wenn Wirtschaft und Haushalte ihn tatsächlich brauchen.“

©Oliver Wolf Josef Herk, Präsident der WKO Steiermark, sieht im Aus für das Pumpspeicherkraftwerk Koralm ein „Alarmsignal für den Standort“.

Region enttäuscht

Auch in Deutschlandsberg stößt die Entscheidung auf Enttäuschung. Manfred Kainz, Obmann der WKO-Regionalstelle Deutschlandsberg, sagt: „Für die Region ist diese Entscheidung bitter. Ein Projekt mit großer Bedeutung für Wirtschaft, Energieversorgung und Zukunftsentwicklung wurde nach jahrelangen Verfahren endgültig verhindert“. Damit rückt neben der Energieversorgung auch die regionale Entwicklung in den Mittelpunkt der Kritik.

©Foto Fischer Manfred Kainz, Obmann der WKO-Regionalstelle Deutschlandsberg, bezeichnet die Entscheidung als „bitter“ für die Region.

WKO fordert Tempo

Die WKO Steiermark fordert nun schnellere Genehmigungsverfahren für wichtige Infrastruktur- und Energieprojekte. Beteiligung, Prüfung und Rechtssicherheit müssten weiterhin Teil demokratischer Verfahren bleiben. Gleichzeitig sollten Projekte von übergeordnetem öffentlichem Interesse innerhalb eines klaren und planbaren Zeitrahmens entschieden werden. Herk fasst die Forderung so zusammen: „Die Energiewende braucht nicht nur Ziele, sondern auch umsetzbare Projekte. Dafür müssen die Rahmenbedingungen so gestaltet werden, dass wichtige Vorhaben nicht über Jahre hinweg blockiert werden“.