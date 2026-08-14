Flammen im Innenhof: Feuerwehreinsatz in Weiz

Die Alarmierung erfolgte am 13. August um 16.06 Uhr. Am Einsatzort bekämpften die Feuerwehrleute den Brand mit einem CAFS-Löscher und einem HD-Rohr. Dadurch konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera, um mögliche Glutnester aufzuspüren. Insgesamt standen 19 Mitglieder der Stadtfeuerwehr Weiz mit vier Fahrzeugen im Einsatz, weitere 13 Mitglieder befanden sich in Bereitschaft. Auch die Polizei war vor Ort. Um 16.47 Uhr konnte der Feuerwehreinsatz beendet werden. Zur Ursache des Brandes wurden keine Angaben gemacht.