Radfahrer von Auto erfasst: 60-Jähriger verletzt

Der 60-Jährige war gegen 10.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der L114 von Waisenegg kommend in Richtung Birkfeld unterwegs. Im Bereich der Kreuzung mit der Sonnensiedlung wollte ein 85-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw von der Sonnensiedlung nach links in Richtung Waisenegg abbiegen. Dabei dürfte er den von links kommenden Radfahrer übersehen haben. Der 60-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, kollidierte mit dem Pkw und kam dadurch zu Sturz. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Radfahrer von der Rettung mit unbestimmten Verletzungen in das LKH Weiz gebracht. Der Pkw-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt.