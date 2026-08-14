Große Suchaktion nach Crash: Unfallauto plötzlich verschwunden

Nach einem Unfall in St. Peter im Sulmtal fuhr der Lenker noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte davon. Rund 50 Feuerwehrleute suchten daraufhin nach dem Fahrzeug.

Ein Verkehrsunfall in St. Peter im Sulmtal hat am Mittwochabend eine groß angelegte Suchaktion ausgelöst. Ein Autofahrer soll die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben und gegen eine Steinmauer gekracht sein. Noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, fuhr der Lenker laut Feuerwehr davon.

Auto geriet in Straßengraben

Die Freiwillige Feuerwehr St. Peter im Sulmtal wurde gegen 20.09 Uhr zu dem Unfall auf Höhe des Gasthauses Tanzmühle gerufen. Nach Angaben der Feuerwehr war der Pkw von St. Peter kommend in Richtung Wieden unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen geriet zunächst rechts in einen Straßengraben, kam danach auf die gegenüberliegende Straßenseite und prallte gegen eine Steinmauer. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte noch rechtzeitig ausweichen.

Suche mit Drohne und Wärmebildkamera

Der Lenker war laut Feuerwehr noch vor ihrem Eintreffen weitergefahren. Daraufhin begann gemeinsam mit der Polizei eine Suche nach dem Fahrzeug. Straßen und Feldwege in der Umgebung wurden kontrolliert. Zusätzlich unterstützte die Feuerwehr Wildbach die Suchaktion mit einer Drohne und Wärmebildkamera aus der Luft. Nach rund zwei Stunden wurde die Suche abgebrochen.

Rund 50 Einsatzkräfte beteiligt

Nach etwa zwei Stunden wurde die Suche abgebrochen. Laut Feuerwehr standen rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren St. Peter im Sulmtal, St. Martin im Sulmtal, Wildbach und Rettenbach im Einsatz. Auch Polizei und Rotes Kreuz waren beteiligt.