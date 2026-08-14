83-Jährige am Friedhof bestohlen – Verdächtiger wenig später geschnappt
Freitagmorgen, 14. August 2026, wurde einer 83-jährigen Frau am Friedhof in Weiz die Handtasche gestohlen. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später festgenommen werden.
Kurz nach 8 Uhr wurde die Polizei wegen eines Handtaschendiebstahls alarmiert. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Weiz rückten zum Einsatzort aus. Im Nahbereich konnte eine Polizeistreife einen 33-Jährigen antreffen, der der Täterbeschreibung entsprach und sich auffällig verhielt. Zudem beobachteten die Beamten, wie der Mann mehrere Gegenstände in einer Mülltonne entsorgte. Der 33-Jährige wurde angehalten und festgenommen.
83-Jährige in Gespräch verwickelt: Dann verschwindet ihre Handtasche
Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Tatverdächtige die 83-Jährige aus dem Bezirk Weiz zunächst durch ein Gespräch abgelenkt haben. In weiterer Folge nahm er deren Handtasche an sich und lief davon. Der 33-Jährige dürfte anschließend versucht haben, die Handtasche sowie weitere Gegenstände zu entsorgen. Die Beamten konnten die Handtasche und die Gegenstände auffinden und der 83-Jährigen wieder ausfolgen. Der 33-Jährige wird angezeigt.