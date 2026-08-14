83-Jährige am Friedhof bestohlen – Verdächtiger wenig später geschnappt

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Tatverdächtige die 83-Jährige aus dem Bezirk Weiz zunächst durch ein Gespräch abgelenkt haben. In weiterer Folge nahm er deren Handtasche an sich und lief davon.

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Tatverdächtige die 83-Jährige aus dem Bezirk Weiz zunächst durch ein Gespräch abgelenkt haben. In weiterer Folge nahm er deren Handtasche an sich und lief davon.

Kurz nach 8 Uhr wurde die Polizei wegen eines Handtaschendiebstahls alarmiert. Mehrere Streifen der Polizeiinspektion Weiz rückten zum Einsatzort aus. Im Nahbereich konnte eine Polizeistreife einen 33-Jährigen antreffen, der der Täterbeschreibung entsprach und sich auffällig verhielt. Zudem beobachteten die Beamten, wie der Mann mehrere Gegenstände in einer Mülltonne entsorgte. Der 33-Jährige wurde angehalten und festgenommen.

83-Jährige in Gespräch verwickelt: Dann verschwindet ihre Handtasche

Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Tatverdächtige die 83-Jährige aus dem Bezirk Weiz zunächst durch ein Gespräch abgelenkt haben. In weiterer Folge nahm er deren Handtasche an sich und lief davon. Der 33-Jährige dürfte anschließend versucht haben, die Handtasche sowie weitere Gegenstände zu entsorgen. Die Beamten konnten die Handtasche und die Gegenstände auffinden und der 83-Jährigen wieder ausfolgen. Der 33-Jährige wird angezeigt.