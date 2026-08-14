Überholmanöver endet mit Unfall: Motorradfahrer schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Freitag in Perlsdorf. Gegen 15.25 Uhr war ein 54-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Motorrad auf der L273 von Gnas kommend in Fahrtrichtung Paldau unterwegs. Dabei dürfte der 54-Jährige den Pkw eines 69-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Südoststeiermark, überholt haben. In weiterer Folge dürfte der Motorradfahrer auf das Bankett der Gegenfahrbahn geraten sein, die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben und zu Sturz gekommen sein. Der 54-Jährige wurde dabei in den rechten Straßengraben geschleudert.

Motorradfahrer schwer verletzt

Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Österreichischen Roten Kreuz und dem Notarzt in das LKH Oststeiermark, Standort Feldbach, gebracht.