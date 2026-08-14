Kurioser Unfall: Kühlcontainer und Getränke landen auf der Straße

Ein kurioser Unfall sorgte am Freitagnachmittag in Voitsberg für einen Feuerwehreinsatz. Nach einer Kollision landeten ein Kühlcontainer und zahlreiche Getränke auf der Straße. Verletzt wurde niemand.

Ein ungewöhnlicher Unfall hat am Freitagnachmittag die Freiwillige Stadtfeuerwehr Voitsberg beschäftigt. Bei Aufbauarbeiten kollidierte ein Traktoranhänger mit einem entgegenkommenden Getränkezusteller. Verletzt wurde niemand.

Ladung verhakte sich mit Lkw

Auf dem Traktoranhänger wurden Getränke sowie eine Kühlanlage transportiert. Während der Fahrt kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Getränkezusteller. Dabei verhakten sich laut Feuerwehr die Ladung und der Lkw miteinander. In weiterer Folge stürzten der Kühlcontainer und zahlreiche Getränke vom Anhänger auf die Straße. Die alarmierte Stadtfeuerwehr Voitsberg rückte mit insgesamt 14 Einsatzkräften an. Die Feuerwehrleute bargen den beschädigten Kühlcontainer und reinigten anschließend die Fahrbahn. Trotz des ungewöhnlichen Unfallhergangs gab es keine Verletzten.