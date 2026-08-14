In Bach gestürzt: Steirerin stirbt bei tragischem Motorradunfall

Ein tragischer Motorradunfall hat sich am Freitagnachmittag in Dörfla ereignet. Eine 67-jährige Motorradfahrerin kam von der Straße ab und stürzte in einen Bach. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Gegen 16:20 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Freitag zu einem Motorradunfall in Dörfla (Bezirk Südoststeiermark) gerufen. Ersten Ermittlungen zufolge wollte eine 67-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark von der L202 nach links in den Breitenbuchenweg einbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie dabei rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Ortstafel und stürzte in den Köllybach.

Tödlicher Sturz in Bach: Motorradfahrerin stirbt noch an Unfallstelle

Die Frau konnte von ihrem Ehemann, der sich ebenfalls mit einem Motorrad hinter ihr befand, sowie einem Ersthelfer aus dem Bach geborgen werden. Die beiden Männer begannen umgehend mit Reanimationsmaßnahmen. Diese wurden in weiterer Folge vom Österreichischen Roten Kreuz sowie durch den Notarzt des Notarztwagens des LKH Oststeiermark, Standort Feldbach, und den Notarzt des Rettungshubschraubers C12 fortgesetzt. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen erlag die 67-Jährige noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Zur Betreuung der Angehörigen stand das Kriseninterventionsteam im Einsatz.