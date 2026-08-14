Motorradlenker musste reanimiert werden: Steirer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 31-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag bei einem Unfall in St. Georgen an der Stiefing lebensbedrohlich verletzt worden. Nach einer erfolgreichen Reanimation wurde er ins LKH Graz geflogen.

Der 31-Jährige konnte erfolgreich reanimiert werden und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in den Schockraum des LKH Graz geflogen.

Der 31-Jährige konnte erfolgreich reanimiert werden und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in den Schockraum des LKH Graz geflogen.

Gegen 16 Uhr kam der 31-Jährige auf der L626 im Bereich Sankt Georgen an der Stiefing (Bezirk Leibnitz) zu Sturz. Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann gemeinsam mit drei weiteren Motorradfahrern auf der L626 von Ragnitz kommend in Fahrtrichtung Norden unterwegs. Aufgrund vermutlich überhöhter Geschwindigkeit dürfte der 31-Jährige auf das Bankett geraten und dabei die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben.

Schwerer Unfall: Motorradfahrer überschlug sich

In weiterer Folge überschlug sich der Motorradfahrer samt seinem Fahrzeug, prallte gegen mehrere Straßenleitpflöcke sowie eine Einfriedung und kam schließlich auf der angrenzenden Böschung zum Liegen. Die Begleiter des 31-Jährigen leisteten umgehend Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Zufällig befand sich ein Notarzt in der Nähe des Unfallortes, der innerhalb kürzester Zeit eintraf.

Reanimationsmaßnahmen: Steirer lebensgefährlich verletzt

Gemeinsam mit dem Notarzt des Rettungshubschraubers C12 versorgte er den Verletzten und führte Reanimationsmaßnahmen durch. Der 31-Jährige konnte erfolgreich reanimiert werden und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in den Schockraum des LKH Graz geflogen. Die Angehörigen und Freunde des Verletzten wurden durch das Kriseninterventionsteam betreut.

Rettungskräfte im Einsatz

Die L626 war für die Dauer der Rettungs- und Bergearbeiten etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Die Verkehrsregelung und Absperrmaßnahmen wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Georgen an der Stiefing durchgeführt. Diese stand mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.08.2026 um 21:31 Uhr aktualisiert