Maria Himmelfahrt: So wird das Wetter in der Steiermark

Der Feiertag bringt der Steiermark noch einmal hochsommerliches Wetter. Am Samstag scheint vielerorts die Sonne, Regen ist nicht in Sicht. Dazu steigen die Temperaturen auf bis zu 34 Grad.

Wer den Feiertag am Samstag, dem 15. August, im Freien verbringen möchte, kann sich auf viel Sonnenschein einstellen. Laut Prognose der GeoSphere Austria setzt sich das hochsommerliche Wetter in der gesamten Steiermark fort.

Temperaturen steigen auf bis zu 34 Grad

Im Vergleich zu den Vortagen wird es noch etwas heißer. Am Nachmittag werden in der Steiermark Höchstwerte zwischen 30 und 34 Grad erwartet. Gleichzeitig bleibt es im gesamten Bundesland trocken. Auch Wolken spielen kaum eine Rolle. Lediglich über den Bergen können sich im Tagesverlauf kleinere Schönwetterwolken bilden. Größere Auswirkungen auf das sonnige Wetter sind dadurch nicht zu erwarten Im Laufe des Tages macht sich zudem südlicher Wind bemerkbar, der zeitweise auffrischt.