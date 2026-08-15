Polit-Beben in der Steiermark: FPÖ und Kunasek deutlich vorne

Eine aktuelle Umfrage zeigt deutliche Verschiebungen in der steirischen Parteienlandschaft. Die FPÖ erreicht in der Sonntagsfrage 43 Prozent, während ÖVP und SPÖ mit jeweils 19 Prozent deutlich dahinter liegen.

Eine aktuelle Umfrage zeichnet ein deutliches Bild der politischen Stimmung in der Steiermark. Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, käme die FPÖ laut einer von der „Kronen Zeitung“ beauftragten IFDD-Erhebung auf 43 Prozent. ÖVP und SPÖ liegen demnach mit jeweils 19 Prozent gleichauf.

FPÖ legt gegenüber Landtagswahl deutlich zu

Für die Erhebung wurden laut Krone zwischen 8. und 13. August insgesamt 800 Personen in der Steiermark befragt. Die angegebene Schwankungsbreite beträgt plus/minus 3,5 Prozentpunkte. Mit 43 Prozent würde die FPÖ ihr Ergebnis der Landtagswahl 2024 um beinahe acht Prozentpunkte übertreffen. Deutlich schlechter sieht die Umfrage für den Koalitionspartner ÖVP aus: Sie erreicht 19 Prozent und verliert damit gegenüber der vergangenen Wahl fast sieben Prozentpunkte. Die SPÖ kommt ebenfalls auf 19 Prozent. Dahinter folgen laut Erhebung die Grünen mit neun und die KPÖ mit sechs Prozent. Die Neos würden mit vier Prozent nur knapp den Einzug in den Landtag schaffen.

Kunasek auch bei Direktwahl klar vorne

Abgefragt wurde zudem eine hypothetische Direktwahl des Landeshauptmanns. Auch hier liegt Mario Kunasek deutlich vor seinen politischen Mitbewerbern: 47 Prozent der Befragten würden sich für ihn entscheiden. SPÖ-Chef Max Lercher erreicht in dieser Frage 20 Prozent, ÖVP-Chefin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom 16 Prozent. Ein weiteres Ergebnis der Erhebung: 49 Prozent der Befragten würden sich laut „Krone“ wünschen, dass Kunasek auch auf Bundesebene als FPÖ-Spitzenkandidat antritt. Bei den Ergebnissen handelt es sich um eine Momentaufnahme der politischen Stimmung und nicht um eine Wahlprognose.