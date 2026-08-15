Jubiläums-Herzlauf bringt 20.000 Euro für herzkranke Kinder

Beim 10. Herzlauf Steiermark gingen rund 2.860 Teilnehmer für den guten Zweck an den Start. Nun wurde der Erlös übergeben: 20.000 Euro gehen an den Verein Herzkinder Österreich.

Mit großer Freude und Dankbarkeit nahm Michaela Altendorfer, Präsidentin und Geschäftsführerin des Vereins Herzkinder Österreich, den Spendenscheck aus dem Herzlauf Steiermark in der beeindruckenden Höhe von 20.000 Euro entgegen.

Herzlauf Steiermark: 20.000 Euro Scheck an Herzkinder Österreich

„Es berührt mich jedes Jahr aufs Neue, mit wie viel Herz und Engagement der Herzlauf Steiermark auf die Beine gestellt wird. Ich danke dem gesamten Organisationsteam rund um den SC St. Barbara (Sektion Laufen), allen voran Bernd Stelzer, Jochen Jance, Carina Leitner und Rainer Schlang, sowie auch allen Teilnehmern, Sponsoren und Helfern von Herzen – gemeinsam beweisen sie einmal mehr: Jeder Schritt und jede Spende können Herzen bewegen“, sagt Michaela Altendorfer. Der 10. Herzlauf Steiermark fand am 19. Juni in Sankt Barbara im Mürztal statt und vereinte rund 2.860 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die gemeinsam für den guten Zweck an den Start gingen.