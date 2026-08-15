Stammzellenspende: Steirerin Julia (19) schenkt schwerkrankem Mann die Chance auf Leben

Mit nur 19 Jahren wurde Julia aus Judenburg zur Stammzellspenderin. Nachdem sie sich 2025 typisieren ließ, konnte sie einem Mann aus Übersee mit ihrer Spende neue Hoffnung schenken.

Für Julia aus Judenburg wurde aus der Bereitschaft zu helfen plötzlich eine ganz besondere Aufgabe: Die 19-Jährige spendete Stammzellen für einen Mann aus Übersee. Sie ist damit die mittlerweile 851. Stammzellspenderin des Vereins „Geben für Leben“.

Schon 2023 bei Typisierungsaktion geholfen

Julias Geschichte begann bereits 2023. Damals unterstützte sie eine Typisierungsaktion an der BAfEP Judenburg als Helferin. Für eine eigene Registrierung war sie zu diesem Zeitpunkt noch zu jung. Im Juni 2025 war es schließlich so weit: Julia ließ sich selbst typisieren und wurde damit in die weltweite Stammzellspenderdatei aufgenommen.

Passender Empfänger gefunden

Schon kurze Zeit später kam die Nachricht, dass die junge Steirerin als passende Spenderin infrage kommt. Ihre Stammzellen waren für einen Mann aus Übersee bestimmt. Für Julia stand nach eigenen Angaben außer Frage, dass sie die Spende durchführen würde. „Für mich war von Anfang an klar: Wenn ich mich typisieren lasse und eine Anfrage bekomme, dann nehme ich alles auf mich und spende“, berichtet die 19-Jährige. Die vergangenen Tage hätten ihrem Körper einiges abverlangt. Kraft habe ihr dabei vor allem der Gedanke an den Empfänger gegeben. „Es ist so ein schönes Gefühl, einem Menschen vielleicht das Leben retten zu können“, beschreibt Julia ihre Erfahrung.

Aus Helferin wurde Stammzellspenderin

Der Verein „Geben für Leben“ zeigt sich stolz auf die junge Judenburgerin. Ausgerechnet eine frühere Helferin bei einer Typisierungsaktion wurde damit wenige Jahre später selbst zur Stammzellspenderin. Mit ihrer Spende ist Julia die 851. Person aus der Spenderdatei von „Geben für Leben“, die Stammzellen für einen Patienten gespendet hat.

So wirst auch du zum Lebensretter

Auch du möchtest zum Lebensretter werden? Das geht ganz einfach! Der Verein veranstaltet überall in Österreich regelmäßig Typisierungsaktionen. Außerdem kann man sich ein Set zur Typisierung auch ganz einfach nach Hause holen und dann abschicken. Nähere Infos dazu findest du hier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.08.2026 um 12:01 Uhr aktualisiert