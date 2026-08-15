Angebrannte Speisen lösten Feuerwehreinsatz in Kindberg aus

Ein gemeldeter Küchenbrand sorgte am Freitagabend in Kindberg für einen größeren Feuerwehreinsatz. Vor Ort gab es jedoch rasch Entwarnung.

Mehrere Feuerwehren sind am Freitagabend zu einem gemeldeten Küchenbrand in Kindberg ausgerückt. Vor Ort stellte sich die Situation glücklicherweise weniger dramatisch heraus: Angebranntes Kochgut hatte den Einsatz ausgelöst.

Feuerwehreinsatz in Mehrparteienhaus

Die Einsatzkräfte wurden zu einem Mehrparteienhaus in der Stanzer Straße im Ortsteil Kindbergdörfl alarmiert. Gemeldet worden war ein Küchenbrand im ersten Obergeschoß des Gebäudes. Gemeinsam mit der Feuerwehr Kindberg-Stadt rückten die Feuerwehren Kindberg-Dörfl, Hadersdorf und Kindtal sowie die Betriebsfeuerwehr voestalpine Tubulars an.

Kochgut angebrannt

Ein Atemschutztrupp machte sich vor Ort auf den Weg in die betroffenen Räumlichkeiten, um die Situation zu überprüfen. Dabei stellte sich heraus, dass lediglich Kochgut angebrannt war. Weitere Löscharbeiten waren laut Feuerwehr deshalb nicht erforderlich. Neben den Feuerwehren standen auch das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz.