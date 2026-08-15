Restaurantwoche 2026: Diese steirischen Haubenlokale sind mit dabei

Bei der 33. Restaurantwoche sind Ende August sechs steirische Haubenlokale dabei. Eine Woche lang werden spezielle Mittags- und Abendmenüs zu festgelegten Preisen angeboten.

Von 31. August bis 6. September findet die 33. Restaurantwoche statt. Österreichweit nehmen rund 100 Restaurants teil, darunter sechs Betriebe aus der Steiermark. Die Reservierungen sind bereits möglich.

Insgesamt 16 Hauben und zwei Michelin-Sterne

Das steirische Teilnehmerfeld besteht ausschließlich aus ausgezeichneten Restaurants. Gemeinsam kommen die sechs Betriebe auf 16 Hauben, zwei von ihnen tragen zudem einen Michelin-Stern. Mit dabei sind das Terra in Stainz mit vier Hauben, das Artis in Graz und das Broadmoar in Sankt Josef mit jeweils drei Hauben und einem Michelin-Stern sowie Krispels Genusstheater in Hof bei Straden mit drei Hauben und Bib Gourmand. Ergänzt wird das Angebot durch das Arravané in Graz mit zwei Hauben und den Kreuzwirt in Thal mit einer Haube.

An der 33. Restaurantwoche nehmen in der Steiermark folgende Betriebe teil: Terra in Stainz – vier Hauben

Artis in Graz – drei Hauben und ein Michelin-Stern

Broadmoar in Sankt Josef – drei Hauben und ein Michelin-Stern

Krispels Genusstheater in Hof bei Straden – drei Hauben und Bib Gourmand

Arravané in Graz – zwei Hauben

Der Kreuzwirt in Thal – eine Haube

Menüs zu festgelegten Preisen

Während der Aktionswoche bieten die teilnehmenden Restaurants eigens zusammengestellte Menüs zu Fixpreisen an. Ein zweigängiges Mittagsmenü startet bei 19,50 Euro, ein dreigängiges Abendmenü bei 39,50 Euro. Bei ausgezeichneten Restaurants kommen je nach Anzahl der Hauben Aufpreise hinzu. Getränke, Gedeck und Sonderwünsche sind nicht im Menüpreis enthalten. Die Restaurantwoche soll nach Angaben der Veranstalter auch einen Impuls für die Gastronomie nach den heißen Sommerwochen setzen. Österreichweit rechnen die Organisatoren mit rund 15.000 Gästen.