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/ ©FF Leoben Stadt
Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzkräfte und -Fahrzeuge der Feuerwehr in einer Straße in Leoben.
Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Samstag im Ortsteil Donawitz.
Leoben
15/08/2026
Einsatz

Feuerwehr rettet Person aus verrauchter Wohnung

Mehrere Feuerwehren, die Polizei und der Rettungsdienst wurden am Samstag zu einem vermeintlichen Zimmerbrand in Leoben alarmiert.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)
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Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass die Wohnung aufgrund von angebranntem Kochgut stark verraucht war. „Eine verletzte Person wurde von einem Atemschutztrupp aus der Wohnung gerettet und anschließend dem Roten Kreuz zur weiteren medizinischen Versorgung übergeben“, heißt es vonseiten der Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Leoben Stadt, welche gemeinsam mit der Feuerwehr Leoben-Göss, der Betriebsfeuerwehr voestalpine Donawitz, der Polizei und dem Rettungsdienst im Einsatz stand.

Wohnung auf Glutnester abgesucht

Anschließend wurde das Wohnhaus auf mögliche Glutnester kontrolliert und die betroffenen Bereiche anschließend belüftet und rauchfrei gemacht. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzkräfte und -Fahrzeuge der Feuerwehr in einer Straße in Leoben.
©FF Leoben Stadt |
Die Einsatzkräfte wurden am Samstag in den Ortsteil Donawitz alarmiert.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzkräfte und -Fahrzeuge der Feuerwehr in einer Straße in Leoben.
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Eine Wohnung war aufgrund von angebranntem Kochgut stark verraucht; eine Person wurde verletzt.
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