Feuerwehr rettet Person aus verrauchter Wohnung

Mehrere Feuerwehren, die Polizei und der Rettungsdienst wurden am Samstag zu einem vermeintlichen Zimmerbrand in Leoben alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass die Wohnung aufgrund von angebranntem Kochgut stark verraucht war. „Eine verletzte Person wurde von einem Atemschutztrupp aus der Wohnung gerettet und anschließend dem Roten Kreuz zur weiteren medizinischen Versorgung übergeben“, heißt es vonseiten der Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Leoben Stadt, welche gemeinsam mit der Feuerwehr Leoben-Göss, der Betriebsfeuerwehr voestalpine Donawitz, der Polizei und dem Rettungsdienst im Einsatz stand.

Wohnung auf Glutnester abgesucht

Anschließend wurde das Wohnhaus auf mögliche Glutnester kontrolliert und die betroffenen Bereiche anschließend belüftet und rauchfrei gemacht. Nach rund einer Stunde konnten die Einsatzkräfte wieder abrücken.