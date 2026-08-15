Wetterumschwung in der Steiermark: Kaltfront bringt Regen und Gewitter

Nach der großen Hitze bringt eine Kaltfront der Steiermark zu Wochenbeginn Abkühlung, Schauer und Gewitter. Lange bleibt es aber nicht kühl: Schon am Mittwoch sind wieder bis zu 33 Grad möglich.

Nach den heißen Tagen steht der Steiermark eine vorübergehende Abkühlung bevor. Während am Sonntag vor allem im Süden und Osten noch hochsommerliche Temperaturen herrschen, bringt eine Kaltfront am Montag Schauer, Gewitter und deutlich kühlere Luft. Zur Wochenmitte dreht das Wetter aber schon wieder: Am Mittwoch sind erneut bis zu 33 Grad möglich.

Sonntag noch einmal bis zu 33 Grad – mit Gewittern

Am Sonntag, dem 16. August, zeigt sich das Wetter in der Steiermark laut GeoSphere zunächst zweigeteilt. Im Süden und Osten scheint bei lediglich dünnen Wolkenfeldern häufig die Sonne. Dort wird es mit Höchstwerten von bis zu 33 Grad noch einmal richtig heiß. Anders sieht es in der Obersteiermark aus. Hier ziehen bereits im Laufe des Vormittags dichtere Wolken auf. Am Nachmittag und Abend muss mit einzelnen Regenschauern und Gewittern gerechnet werden. Im Süden ist die Wahrscheinlichkeit für Schauer laut GeoSphere Austria noch deutlich geringer. Im Tagesverlauf wird der Südwind zunehmend von teils böigem Nordwestwind abgelöst.

Steiermark-Wetter: Kaltfront bringt Gewitter und Starkregen am Montag

Am Montag folgt der Wetterumschwung. Eine Kaltfront bringt zunächst der Obersteiermark Regenschauer und einzelne Gewitter. Im Südosten bleibt es am Vormittag noch einige Stunden trocken, ehe sich die Schauer und Gewitter ab Mittag auch dorthin ausbreiten. Örtlich kann dabei kräftiger Regen niedergehen. Nach einer ersten Schauer- und Gewitterstaffel sind zwar vorübergehende Auflockerungen möglich, weitere Niederschläge können jedoch folgen. Mit der Kaltfront gehen auch die Temperaturen zurück. Mehr als 20 bis 27 Grad sind am Montag nicht mehr zu erwarten.

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So wird das Wetter am Dienstag

Der Dienstag startet stellenweise mit Nebel und Restwolken, die sich rasch auflösen sollen. In der nördlichen Obersteiermark bleiben einige Wolken bestehen und einzelne Regenschauer sind möglich. Südlich der Mur-Mürz-Furche präsentiert sich das Wetter hingegen überwiegend trocken und sonnig. Dazu weht teilweise lebhafter Nordwestwind. Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 22 Grad im Ausseerland und Ennstal sowie bis zu 27 Grad im Südosten.

Am Mittwoch kehrt die Hitze zurück

Lange hält die Abkühlung nicht an. Bereits am Mittwoch gewinnt der Hochdruckeinfluss wieder die Oberhand. Die GeoSphere erwartet sehr sonniges und stabiles Wetter. Nach vergleichsweise frischen 10 bis 16 Grad am Morgen steigen die Temperaturen am Nachmittag wieder kräftig an. Je nach Region werden 26 bis 33 Grad erwartet. Damit meldet sich der Hochsommer zur Wochenmitte wieder zurück.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.08.2026 um 15:53 Uhr aktualisiert