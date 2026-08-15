Pkw erfasst Radfahrer: 76-Jähriger in Straßengraben geschleudert

Gegen 11.45 Uhr war ein 86-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw auf der L409 von Stubenberg kommend in Fahrtrichtung Buchberg bei Herberstein unterwegs. Dabei kam es zur Kollision mit einem vor ihm fahrenden Radfahrer. Dabei handelte es sich um einen 76-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, der in weiterer Folge in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt wurde. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins LKH Weiz gebracht.