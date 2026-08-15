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/ ©Anders Andersen/Pixabay
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt ein am Boden liegendes Fahrrad.
Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins LKH Weiz gebracht. 
Stubenberg
15/08/2026
Unfall

Pkw erfasst Radfahrer: 76-Jähriger in Straßengraben geschleudert

Am Samstagmittag, 15. August 2026, kam es zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Radfahrer erlitt dabei schwere Verletzungen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(82 Wörter)
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Gegen 11.45 Uhr war ein 86-Jähriger aus dem Bezirk Weiz mit seinem Pkw auf der L409 von Stubenberg kommend in Fahrtrichtung Buchberg bei Herberstein unterwegs. Dabei kam es zur Kollision mit einem vor ihm fahrenden Radfahrer. Dabei handelte es sich um einen 76-Jährigen aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, der in weiterer Folge in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt wurde. Der Verletzte wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins LKH Weiz gebracht. 

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