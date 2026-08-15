Fast 200 Feuerwehrleute kämpften gegen Waldbrand

196 Feuerwehrkräfte aus den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld und Weiz standen am Samstagnachmittag im Löscheinsatz. Ein Waldbrand ist in Pöllau ausgebrochen.

Ein großflächiger Bodenbrand ist am Samstagnachmittag in einem Waldstück bei Pöllau ausgebrochen. Laut der Landespolizeidirektion Steiermark war eine Fläche vorn etwa 450 Quadratmetern betroffen. 196 Feuerwehrleute aus den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld und Weiz standen im Löscheinsatz.

Ursache steht noch nicht fest

„Die Ursache ist bislang unklar“, so die Beamten. Die Brandursachenermittlung wird in den kommenden Tagen von einem Bezirksbrandermittler aufgenommen. Aber: „Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden.“