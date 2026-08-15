Bis zu 37 Grad und Gewitter: So wird das Wetter am Sonntag

Der Sonntag bringt der Steiermark noch einmal viel Hitze, doch das Wetter wird zunehmend unbeständiger. Vor allem im Bergland steigt im Tagesverlauf die Gefahr von Schauern und Gewittern.

Vor allem über dem Berg- und Hügelland bilden sich im Laufe des Tages Quellwolken.

Vor allem über dem Berg- und Hügelland bilden sich im Laufe des Tages Quellwolken.

Der Sonntag bringt in der Steiermark noch einmal hochsommerliches Wetter, allerdings wird die Atmosphäre zunehmend unbeständiger. Während im Süden und Osten länger die Sonne scheint, ziehen im Norden und Westen bereits am Vormittag erste Wolken auf.

Schauer und Gewitter im Tagesverlauf

Vor allem über dem Berg- und Hügelland bilden sich im Laufe des Tages Quellwolken. Damit steigt dort die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer und Gewitter deutlich an. Abseits der Berge bleibt es hingegen vielerorts trocken. Der Wind dreht auf West und weht überwiegend schwach bis mäßig. Trotz der zunehmenden Gewitterneigung bleibt es heiß: Die Temperaturen erreichen österreichweit zwischen 28 und 37 Grad, wobei die höchsten Werte im Osten erwartet werden