Plötzlich standen sechs Schafe im Garten: „Find sie ja süß, aber …“

Andere bekamen am Feiertag Besuch von Freunden oder Nachbarn – bei Elisabeth standen plötzlich sechs Schafe im Garten. Nun sucht die unfreiwillige Gastgeberin dringend nach dem Besitzer.

Mit diesem Besuch hatte die Steirerin Elisabeth wohl nicht gerechnet: Statt Nachbarn oder Freunden standen am Samstagabend (15. August) plötzlich sechs Schafe in ihrem Garten in Neurath (Bezirk Leibnitz). Ein Muttertier und fünf Jungtiere hatten es sich dort gemütlich gemacht – und offenbar nicht die geringste Absicht, von selbst wieder nach Hause zu gehen. Nun wird nach dem Besitzer der kleinen Herde gesucht.

Schafe kamen – und blieben

Bereits am Samstagabend tauchten die ungewöhnlichen Gäste bei der Frau auf. Am Sonntag in der Früh waren sie noch immer da. Kurzerhand wandte sich die unfreiwillige Schaf-Gastgeberin deshalb in der Facebook-Gruppe „LeibnitzLeaks“ an die Öffentlichkeit. „HILFE!!!! Wem gehört diese Schafherde?“, fragt sie dort und erklärt, dass ihr ein Muttertier mit fünf Jungen „zugelaufen“ sei. Dass sechs Schafe über Nacht im Garten durchaus Spuren hinterlassen, musste sie ebenfalls feststellen.

„Find sie ja süß, aber …“

Ein wenig pikiert beschreibt die Steirerin die Folgen des tierischen Besuchs: Die Herde habe ihren Garten „verwüstet und vollgekackt“. Wirklich böse sein kann sie den Ausreißern aber offenbar trotzdem nicht: „Find ich sie ja süß, aber die müssen ja irgendwem abgehen.“ Das dazu veröffentlichte Foto zeigt die sechs Schafe jedenfalls ziemlich entspannt im Garten stehen. Von Heimweh scheint auf den ersten Blick wenig zu erkennen zu sein.

Besitzer wird gesucht

Für die Frau heißt es nun hoffen, dass sich möglichst schnell jemand meldet. Schließlich müsste irgendwo in der Umgebung jemand seine sechsköpfige Schafherde vermissen. Der Besitzer wird deshalb gebeten, seine Ausreißer in Neurath wieder abzuholen.