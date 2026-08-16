„Steiermark trocknet aus“: Grüne legen 13 Maßnahmen gegen Wassernotstand vor

Die anhaltende Dürre setzt der Steiermark zunehmend zu. Die Grünen reagieren mit einem 13-Punkte-Paket und fordern Maßnahmen, damit Wasser künftig länger in der Landschaft gespeichert wird.

Die anhaltende Trockenheit setzt der Steiermark nach Angaben der Grünen zunehmend zu. Mit einem 13-Punkte-Paket wollen sie nun erreichen, dass Wasser länger in der Landschaft gespeichert wird.

Die anhaltende Trockenheit setzt der Steiermark nach Angaben der Grünen zunehmend zu. Mit einem 13-Punkte-Paket wollen sie nun erreichen, dass Wasser länger in der Landschaft gespeichert wird.

Die anhaltende Trockenheit setzt der Steiermark nach Angaben der Grünen zunehmend zu. Mit einem 13-Punkte-Paket wollen sie nun erreichen, dass Wasser länger in der Landschaft gespeichert wird. Eine entsprechende Initiative wird im Landtag eingebracht.

Grüne warnen vor Folgen der Dürre

Trockene Wiesen und Äcker, Futtermangel und vorgezogene Almabtriebe aufgrund fehlenden Wassers: Die steirischen Grünen sehen angesichts der anhaltenden Dürre dringenden Handlungsbedarf. Mit insgesamt 13 Maßnahmen wollen sie die Steiermark besser auf längere Trockenperioden vorbereiten. Im Mittelpunkt steht dabei das Ziel, vorhandenes Wasser möglichst lange in der Landschaft zu halten. „Wir können keinen Regen bestellen. Aber wir können sehr wohl dafür sorgen, dass das Wasser, das fällt, nicht sofort wieder aus unserer Landschaft verschwindet“, erklärt Grünen-Klubobfrau Sandra Krautwaschl.

Teiche, Moore und Feuchtgebiete sollen Wasser speichern

Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehört der weitere Ausbau von Landschafts- und Speicherteichen. Zudem sollen Moore, Feuchtgebiete und Auen besser geschützt beziehungsweise wiederhergestellt werden. Landwirtschaftlichen Betrieben soll es erleichtert werden, Regen- und Oberflächenwasser zu speichern, um in trockenen Perioden darauf zurückgreifen zu können. Gleichzeitig wollen die Grünen dafür sorgen, dass mehr Wasser vor Ort in Böden und Wälder versickert. Dadurch sollen die Grundwasservorräte gestärkt und ein zu starkes Absinken des Grundwasserspiegels verhindert werden. Langfristig soll dies auch zur Absicherung der lokalen Trinkwasserversorgung beitragen.

Eigenes Landesprogramm gefordert

Die Maßnahmen sollen nach den Vorstellungen der Grünen in einem eigenen Landesprogramm mit dem Titel „Wasser in der Landschaft halten“ gebündelt werden. Damit neue Wasserspeicher und Renaturierungsprojekte leichter umgesetzt werden können, sollen außerdem bestehende Vorschriften und Förderbedingungen überprüft werden. Wo diese Projekte unnötig erschweren, wollen die Grünen Anpassungen erreichen. Darüber hinaus sollen geeignete Standorte für Wasserspeicher und Renaturierungsmaßnahmen in der gesamten Steiermark erfasst werden. Auch eine langfristige Finanzierung der Projekte ist Teil der Forderungen.

Gemeinden und Landwirtschaft sollen eingebunden werden

Bei der Umsetzung sollen Gemeinden, landwirtschaftliche Betriebe, Waldbesitzer, Wasserverbände und Naturschutzorganisationen von Beginn an beteiligt werden. Krautwaschl übt zugleich Kritik am bisherigen Umgang der Politik mit der Klimakrise: „Die Politik hat bei der Klimakrise und ihren Folgen viel zu lange geschlafen. Die aktuelle Dürre zeigt, dass uns diese Zeit jetzt fehlt.“ Die Grünen erwarten nun, dass sich die steirische Landesregierung mit den vorgelegten Vorschlägen auseinandersetzt und daraus konkrete Maßnahmen entwickelt.

13 Maßnahmen gegen Wassernotstand: GRÜNE-Forderungen im Überblick Die Steiermärkische Landesregierung wird im Antrag von den Grünen aufgefordert, ein Landesprogramm „Wasser in der Landschaft halten“ zu entwickeln und darin Maßnahmen zur natürlichen Wasserrückhaltung, Renaturierung und Klimawandelanpassung zusammenzuführen; die Errichtung naturnah gestalteter Landschaftsteiche, Speicherteiche, Feuchtmulden und sonstiger dezentraler Wasserrückhaltemaßnahmen insbesondere in land- und forstwirtschaftlich genutzten Gebieten verstärkt zu fördern; die Anlage von Speicherteichen für die landwirtschaftliche Bewässerung zu erleichtern und entsprechende Fördermöglichkeiten zu schaffen, wobei eine nachhaltige Wasserbilanz, der Schutz von Grund- und Oberflächenwasser sowie ökologische Kriterien sicherzustellen sind; die Errichtung und Erhaltung von Löschteichen und geeigneten Wasserentnahmestellen in waldbrandgefährdeten Gebieten als Bestandteil der Waldbrandvorsorge strategisch auszubauen; Renaturierungsmaßnahmen an Fließgewässern, Auen, stehenden Gewässern und Gewässerrandstreifen deutlich auszuweiten und dabei insbesondere Maßnahmen zu unterstützen, die den natürlichen Wasserrückhalt in der Landschaft verbessern; bestehende Moore, Feuchtgebiete und Torfböden konsequent zu schützen und geschädigte Moore wiederzuvernässen, um ihre Funktion als natürliche Wasser- und Kohlenstoffspeicher wiederherzustellen; den Schutz und die Wasserspeicherfähigkeit landwirtschaftlich genutzter Böden zu verbessern, insbesondere durch Maßnahmen gegen Bodenverdichtung, Bodenerosion und unnötige Versiegelung sowie durch die Förderung humusreicher und ökologisch bewirtschafteter Böden; die Klimafitness der steirischen Wälder zu stärken, insbesondere durch naturnahe Waldstrukturen, standortgerechte Baumarten und Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserspeicherfähigkeit von Waldböden; sämtliche einschlägigen Leitfäden, Verordnungen, Förderbedingungen und sonstigen rechtlichen Rahmenbedingungen dahingehend zu überprüfen und gegebenenfalls zu überarbeiten, dass die Umsetzung von naturnahen Wasserrückhalte- und Renaturierungsmaßnahmen erleichtert und beschleunigt wird; ein landesweites Verzeichnis geeigneter Standorte für Wasserrückhalte-, Renaturierungs-, Speicher- und Löschteichmaßnahmen zu erarbeiten, um Gemeinden, Landwirt:innen, Waldbesitzer:innen und weitere Grundeigentümer:innen bei der Umsetzung konkreter Projekte zu unterstützen; die Finanzierung von Renaturierungs- und Wasserrückhaltemaßnahmen langfristig abzusichern und dabei auch bestehende Finanzierungsinstrumente des Naturschutzes und der Landschaftspflege weiterzuentwickeln; die Trinkwasserinfrastruktur in der Steiermark technisch an die neuen Herausforderungen anzupassen, Leitungssysteme und Trinkwassserspeicheranlagen (speziell Hochspeicher im kommunalen Bereich) massiv auszubauen sowie Sanierungsrückstände im Leitungssystem aufgrund der angespannten Lage umgehend zu beseitigen; Gemeinden, Landwirt, Waldbesitzer, Feuerwehren, Wasserverbände, Naturschutzorganisationen und weitere relevante Akteur:innen in die Planung und Umsetzung des Landesprogramms einzubeziehen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.08.2026 um 13:02 Uhr aktualisiert