„Verdächtige Gartenbesucherin“: Schlange sorgt für Polizeieinsatz

Ein ungewöhnlicher Gast sorgte in Trofaiach für einen Polizeieinsatz: Eine Milchnatter hatte sich in einen Garten verirrt. Die ungiftige Schlange wurde eingefangen und dem Reptiliennotdienst übergeben.

Eine Schlange hatte sich in einen Garten verirrt und sorgte dort für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz.

Eine Schlange hatte sich in einen Garten verirrt und sorgte dort für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz.

Ein tierischer Einsatz beschäftigte die Polizei in Trofaiach in der Obersteiermark: Eine Schlange hatte sich in einen Garten verirrt und sorgte dort für einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine ungiftige Milchnatter.

Polizei fängt ungewöhnlichen Gast ein

Nachdem die „verdächtige Gartenbesucherin“ gemeldet worden war, rückte eine Polizeistreife aus. Vor Ort entdeckten die Beamten die Milchnatter und konnten das Tier sicher einfangen. Gefahr ging von der Schlange nicht aus, da Milchnattern ungiftig sind. Wie das Tier in den Garten gelangte, ist nicht bekannt. Die Polizei nahm den Einsatz in ihrem Posting mit Humor: Auf die Frage nach ihrer Herkunft habe die Schlange „die Aussage verweigert“.

„Helga“ kommt zum Reptiliennotdienst

Nach ihrem kurzen Zusammentreffen mit der Polizei wurde die Schlange dem Reptiliennotdienst übergeben. Dort befindet sie sich nun in fachkundiger Betreuung. Einen Namen hat die ungewöhnliche Gartenbesucherin mittlerweile ebenfalls bekommen: Die Milchnatter wurde kurzerhand auf den Namen „Helga“ getauft.