Große Suchaktion am Hochschwab: Junger Wanderer wird vermisst

Seit Samstag wird ein junger Wanderer am Hochschwab vermisst. Nachdem er von seiner Bergtour nicht zurückkehrte, läuft nun eine großangelegte Suchaktion mit rund 80 Einsatzkräften und zwei Hubschraubern.

Am Hochschwab in der Obersteiermark läuft seit Sonntag eine großangelegte Suche nach einem jungen Wanderer. Der 20-Jährige war am Samstag alleine zu einer Bergtour aufgebrochen und kehrte nicht wie geplant zurück. Rund 80 Einsatzkräfte und zwei Hubschrauber beteiligen sich laut ORF an der Suche.

Junger Mann brach zur Wanderung auf

Der junge Mann startete demnach am Samstagmorgen in Seewiesen zu seiner Tour am Hochschwab. Bereits kurze Zeit später konnte seine Familie ihn nicht mehr erreichen. Als der Wanderer auch am Abend nicht zurückkehrte, verständigten seine Angehörigen schließlich die Einsatzkräfte und meldeten ihn als vermisst.

Rund 80 Einsatzkräfte suchen nach Vermisstem

Seit Sonntagmittag läuft nun eine umfangreiche Suchaktion im Hochschwabgebiet. Rund 80 Einsatzkräfte von Bergrettung, Feuerwehr, Polizei und Rotem Kreuz sind laut ORF daran beteiligt. Auch aus der Luft wird nach dem jungen Mann gesucht. Zwei Hubschrauber unterstützen die Einsatzkräfte bei der Suche. Bislang gibt es keine Angaben dazu, wo sich der Vermisste befinden könnte.