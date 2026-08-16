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/ ©FF-Heiligenkreuz am Waasen
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Die Flammen breiteten sich auf das anliegende Carport aus. Zum Glück bemerkten die Hausbewohner das Feuer schnell und begannen selbst mit der Brandbekämpfung.
Pirching am Traubenberg
16/08/2026
Feueralarm

Feuerwehreinsatz: Entsorgte Asche setzt Carport in Brand

Nicht vollständig ausgekühlte Asche dürfte am Sonntagvormittag in Pirching am Traubenberg einen Brand ausgelöst haben. Die Flammen griffen von einer Mülltonne auf ein Carport über – verletzt wurde zum Glück niemand.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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Feuerwehreinsatz in Pirching am Traubenberg in der Südoststeiermark. Gegen 11.30 Uhr geriet eine Mülltonne in Brand. Auslöser dürfte entsorgte Asche gewesen sein, welche nicht vollständig ausgekühlt war. Die Flammen breiteten sich auf das anliegende Carport aus. Zum Glück bemerkten die Hausbewohner das Feuer schnell und begannen selbst mit der Brandbekämpfung. Die eintreffenden Feuerwehren Edelstauden und Heiligenkreuz am Waasen konnten die Löscharbeiten finalisieren und den Brand zur Gänze löschen. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

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