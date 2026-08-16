Von Ligist nach Amsterdam: Sternekoch bringt die Steiermark auf den Teller

Die Steiermark präsentierte sich erstmals beim Kulinarikfestival „Chefs in Het Bos“ in Amsterdam. Mit dabei: Sternekoch Florian Wörgötter aus Ligist, der den Gästen steirische Spezialitäten servierte.

Um die Steiermark als führende Kulinarikdestination noch stärker im niederländischen Markt zu positionieren, präsentierte sich die Steiermark erstmals beim renommierten Kulinarik-Festival „Chefs in Het Bos“ (Köche im Wald) in Amsterdam.

Um die Steiermark als führende Kulinarikdestination noch stärker im niederländischen Markt zu positionieren, präsentierte sich die Steiermark erstmals beim renommierten Kulinarik-Festival „Chefs in Het Bos“ (Köche im Wald) in Amsterdam.

Die Steiermark war heuer erstmals beim Kulinarikfestival „Chefs in Het Bos“ in Amsterdam vertreten. Spitzenkoch Florian Wörgötter aus Ligist präsentierte dort steirische Spezialitäten und regionale Produkte einem internationalen Publikum. Mit dem Auftritt soll die Steiermark insbesondere bei niederländischen Gästen stärker als Kulinarikdestination positioniert werden.

Sternekoch aus Ligist vertritt die Steiermark

Von 7. bis 9. August stand Florian Wörgötter beim ersten Festivalwochenende im Mittelpunkt des steirischen Auftritts. Der Michelin-Sternekoch aus Ligist vertrat gemeinsam mit der Erlebnisregion Graz die österreichische Kulinarik. Bei „Chefs in Het Bos“ treffen Fine Dining und Natur aufeinander: Insgesamt sind 34 Michelin-Sterneköche bei der Veranstaltung vertreten. Über beide Festivalwochenenden hinweg werden laut Veranstaltern rund 16.000 Besucher erwartet. Wörgötter setzte bei seinem Drei-Gänge-Menü auf Produkte aus unterschiedlichen Teilen der Steiermark. Verarbeitet wurden unter anderem Kohlrabi und Karotten aus Ligist, steirisches Kürbiskernöl, Seeforelle aus Mariazell sowie Schafsjoghurt aus Weiz.

Niederlande wichtiger Markt für steirischen Tourismus

Hinter dem Auftritt steht auch ein touristisches Ziel. Die Niederlande zählen nach Angaben der Steirischen Tourismusmarketing GmbH zu den wichtigen internationalen Wachstumsmärkten des Bundeslandes. „Kulinarik ist eines unserer stärksten Urlaubsmotive und ein wesentliches Differenzierungsmerkmal“, erklärt Tourismus-Geschäftsführer Michael Feiertag. Mit der Teilnahme wolle man einem genussinteressierten Publikum regionale Produkte, Gastronomie und Urlaubsmöglichkeiten in der Steiermark näherbringen.