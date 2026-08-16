Verkehrsunfall: Auto kracht gegen Brückengeländer

Ein Pkw ist am Samstagvormittag in Maria Lankowitz von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Brückengeländer geprallt. Entgegen der ersten Alarmmeldung wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Ein Verkehrsunfall hat am Samstagvormittag die Feuerwehr Maria Lankowitz beschäftigt. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Obwohl die Einsatzkräfte zunächst zu einem Unfall mit einer verletzten Person alarmiert worden waren, gab es letztlich Entwarnung: Niemand wurde verletzt.

PKW gegen Brückengeländer

Die Feuerwehr Maria Lankowitz wurde am Samstag, dem 15. August, um 9.43 Uhr mit dem Einsatzstichwort „Verkehrsunfall mit verletzter Person“ alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Brückengeländer geprallt. Die Einsatzkräfte sicherten nach ihrem Eintreffen zunächst die Unfallstelle und trafen die notwendigen Maßnahmen zur Absicherung des Verkehrsbereichs.

Keine Verletzten bei Unfall

Vor Ort stellte sich heraus, dass die ursprüngliche Alarmmeldung glücklicherweise nicht bestätigt werden musste. Bei dem Unfall wurde keine Person verletzt. Da aus dem Unfallfahrzeug Betriebsstoffe ausgetreten waren, führte die Feuerwehr außerdem Ölbindearbeiten durch. Damit sollte verhindert werden, dass die Flüssigkeiten zu einer Gefahr für die Umwelt oder den Verkehr werden.

14 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Nach Abschluss der Arbeiten und der entsprechenden Absicherung beziehungsweise Übergabe der Unfallstelle konnte die Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Nach rund einer Stunde rückten die Einsatzkräfte wieder ins Feuerwehrhaus ein. Unter der Einsatzleitung von LM Daniel Gratz standen insgesamt 14 Mitglieder der Feuerwehr Maria Lankowitz mit TLF-A 3000, LKW-A und MTF-A im Einsatz.