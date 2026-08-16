„Eine Zigarette reicht“: Steirischer Bürgermeister schlägt wegen Video Alarm

Bürgermeister Christoph Stark appelliert nun eindringlich an Raucher, gerade in der aktuellen Trockenheit besonders vorsichtig zu sein.

Bürgermeister Christoph Stark appelliert nun eindringlich an Raucher, gerade in der aktuellen Trockenheit besonders vorsichtig zu sein.

Angesichts der extremen Trockenheit und der zahlreichen Waldbrände in der Steiermark appelliert Gleisdorfs Bürgermeister Christoph Stark an die Vernunft der Bevölkerung. Anlass sind weggeworfene Zigarettenstummel beim Hochbehälter – mit derzeit potenziell verheerenden Folgen.

Zigarettenstummel beim Hochbehälter entdeckt

Ein Video, das Gleisdorfs Bürgermeister Christoph Stark erhalten hat, sorgt bei ihm für Unverständnis. Darauf sind am Platz rund um den Hochbehälter mehrere achtlos zurückgelassene Zigarettenstummel zu sehen. Normalerweise wolle er wegen „ein paar Tschikstummeln“ kein großes Tam-Tam machen, schreibt Stark in seinem Posting. Angesichts der derzeitigen Trockenheit sei die Situation allerdings einen deutlichen Appell wert.

„Eine weggeworfene Zigarette“ kann reichen

Zunächst gehe es um die Verschmutzung. Raucherinnen und Raucher sollten ihre Zigarettenreste nicht einfach zurücklassen. Die Stadtgemeinde Gleisdorf stelle dafür sogar kostenlos Taschenaschenbecher zur Verfügung. Viel schwerer wiegt für Stark derzeit allerdings die Brandgefahr. „In Zeiten dieser Jahrhunderttrockenheit reicht eben eine weggeworfene Zigarette und der angrenzende Wald brennt lichterloh!“, warnt der Bürgermeister. Das sei vermeidbar, wenn man „eine Sekunde mitdenkt“. Sein Appell richtet sich daher insbesondere an Raucherinnen und Raucher: Sie sollten derzeit besonders achtsam und vorsichtig sein.

Zahlreiche Waldbrände fordern Feuerwehren

Die Warnung kommt nicht von ungefähr. Die anhaltende Hitze und Trockenheit haben die Waldbrandgefahr in der Steiermark massiv erhöht. Erst am Freitag waren Einsatzkräfte auf der Schießlingalm bei einem Waldbrand gefordert. Auch in der Region rund um Gleisdorf und Weiz waren die Feuerwehren bereits mit Waldbränden konfrontiert. Generell herrscht aufgrund der Trockenheit in ganz Österreich erhöhte Waldbrandgefahr.

Stark appelliert an Vernunft

Vor diesem Hintergrund macht Stark deutlich, dass schon vermeidbare Unachtsamkeiten schwerwiegende Folgen haben können. Seine Botschaft an die Bevölkerung fällt entsprechend klar aus: Zigarettenstummel nicht wegwerfen und in der derzeitigen Trockenperiode besondere Vorsicht walten lassen. „Also, liebe Raucherinnen und Raucher, seid bitte achtsam und vorsichtig. Gerade jetzt!“, so der Gleisdorfer Bürgermeister.