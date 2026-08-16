Alko-Lenker kollidiert mit Gegenverkehr: Vier Verletzte in Murau

Ein Alko-Lenker krachte am Sonntagnachmittag auf der Stolzalpenstraße im Bezirk Murau frontal gegen einen entgegenkommenden Wagen. Vier Personen wurden dabei verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag am Weg zur Stolzalpe.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag am Weg zur Stolzalpe.

Der erst 19 Jahre alte Alko-Lenker überholte ein Auto auf der Stolzalpenstraße. „Infolgedessen verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam in den Gegenverkehr“, heißte es vonseiten der Landespolizeidirektion Steiermark. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Wagen.

Unfall forderte vier Verletzte

Dessen Insassen – eine 60-jährige Frau, ihr 60-jähriger Ehemann sowie die 31-jährige Tochter – wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Ebenso wie der 19-Jährige. „Alle vier Beteiligten wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus in Friesach überstellt“, so die Polizisten. Der 19-Jährige wird angezeigt.