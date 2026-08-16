Gewitter, Starkregen, Sturm: Kaltfront zieht am Montag über die Steiermark

Zum Start in die neue Woche schlägt das Wetter in der Steiermark um. Eine Kaltfront bringt am Montag Gewitter, kräftige Regenschauer und örtlich Starkregen. Im Südosten wird es zuvor noch einmal heiß.

Die neue Woche startet in der Steiermark mit einem deutlichen Wetterumschwung. Eine Kaltfront breitet sich am Montag von der Obersteiermark auf das gesamte Bundesland aus. Neben zahlreichen Regenschauern und Gewittern ist laut GeoSphere Austria örtlich auch Starkregen möglich. Zuvor werden im Südosten noch Temperaturen von knapp 30 Grad erreicht.

Kaltfront erreicht zunächst die Obersteiermark

Bereits am Montagvormittag macht sich die Kaltfront in der Obersteiermark bemerkbar. Dort breiten sich nach und nach Regenschauer aus, auch einzelne Gewitter können bereits auftreten. Deutlich freundlicher beginnt der Tag hingegen im Südosten der Steiermark. Hier bleibt es zunächst noch für einige Stunden trocken und teilweise sonnig. Gleichzeitig wird es schwül-warm bis heiß.

Noch knapp 30 Grad im Südosten

Bei den Temperaturen zeigt sich am Montag ein deutliches Nordwest-Südost-Gefälle. Vor dem Eintreffen der Schauer werden Tageshöchstwerte zwischen rund 20 Grad im Nordwesten und knapp 30 Grad im Südosten erwartet. Mit dem Durchzug der Kaltfront gehen die Temperaturen allerdings zurück. Insbesondere im Vorland soll es nach den Schauern deutlich abkühlen.

Gewitter breiten sich auf ganze Steiermark aus

Am Nachmittag ist schließlich in der gesamten Steiermark mit unbeständigem Wetter zu rechnen. Laut GeoSphere treten landesweit zahlreiche Regenschauer und Gewitter auf. Begleitet werden diese von böigem Nordwestwind. Lokal können die Gewitter zudem kräftigen Regen bringen. GeoSphere weist darauf hin, dass örtlich Starkregen möglich ist.

Am Abend beruhigt sich das Wetter

Im Laufe des Montagabends zeichnet sich schließlich eine langsame Wetterberuhigung ab. Die Schauer werden zunehmend weniger und ziehen sich in das nördliche Bergland zurück. Damit beginnt die neue Woche in der Steiermark zunächst turbulent: Auf sommerliche Temperaturen und schwüle Luft im Südosten folgen Gewitter, Regen und eine spürbare Abkühlung.