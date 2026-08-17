Dichter Rauch in Wohnhaus: Feuerwehren bekämpfen Kellerbrand

Ein Kellerbrand in einem Einfamilienhaus in St. Margarethen hat am Sonntagabend einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. 38 Einsatzkräfte rückten an und kämpften unter schwerem Atemschutz gegen die Flammen.

Ein Kellerbrand in einem Einfamilienhaus hat am Sonntagabend die Einsatzkräfte in St. Margarethen gefordert.

Ein Kellerbrand in einem Einfamilienhaus hat am Sonntagabend die Einsatzkräfte in St. Margarethen gefordert.

Ein Kellerbrand in einem Einfamilienhaus hat am Sonntagabend die Einsatzkräfte in St. Margarethen gefordert. 38 Feuerwehrleute rückten zur Brandbekämpfung aus und mussten unter schwerem Atemschutz in den verrauchten Keller vordringen.

Feuer brach im Keller aus

Der Brand wurde am Sonntag, dem 16. August, gegen 17.55 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde St. Margarethen bemerkt. Aus bislang unbekannter Ursache war im Keller des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren St. Margarethen und St. Lorenzen rückten daraufhin mit insgesamt 38 Einsatzkräften zum Brandort aus. Auch das Rote Kreuz und die Polizei waren vor Ort.

Feuerwehr unter schwerem Atemschutz im Einsatz

Der Kellerbereich war durch den Brand stark verraucht. Mit schwerem Atemschutz ausgerüstete Feuerwehrkräfte drangen in das Gebäude vor und nahmen umgehend die Brandbekämpfung auf. Zusätzlich kam eine Druckbelüftung zum Einsatz, um den betroffenen Bereich vom Rauch zu befreien und die Bedingungen für die Einsatzkräfte zu verbessern.

Einsatz nach eineinhalb Stunden beendet

Nach rund eineinhalb Stunden konnte der Kellerbrand vollständig gelöscht werden. Anschließend beendeten die Einsatzkräfte ihren Einsatz. Warum das Feuer im Keller des Einfamilienhauses ausgebrochen war, ist bislang nicht bekannt.