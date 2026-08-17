Trafo geht in Flammen auf: Sirenenalarm in Mürzzuschlag

Ein technischer Defekt hat in Mürzzuschlag einen Trafo-Brand ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit Sirenenalarm aus und konnte das Feuer unter schwerem Atemschutz rasch löschen.

Ein technischer Defekt hat am Sonntagabend einen Brand an einer elektrischen Anlage in Mürzzuschlag ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit Sirenenalarm aus und konnte den Trafo-Brand unter schwerem Atemschutz rasch unter Kontrolle bringen.

Brand in der Brauhausgasse

Am 16. August 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Mürzzuschlag mittels Sirenenalarm zu einem Brand in die Brauhausgasse alarmiert. Gemeldet wurde ein Brand an einer elektrischen Anlage. Vor Ort stellte sich heraus, dass es durch einen technischen Defekt zu einem Brand bei einem Trafo gekommen war.

Stromanlage abgeschaltet

Um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten, wurde die betroffene Anlage durch die Stadtwerke Mürzzuschlag stromlos geschaltet. Anschließend gingen die Feuerwehrkräfte unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Der Brand konnte rasch gelöscht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Die Feuerwehr Mürzzuschlag bedankte sich für die gute Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Mürzzuschlag. Im Einsatz standen die Feuerwehr Mürzzuschlag mit dem HLF4 und LFA sowie die Polizei und die Stadtwerke Mürzzuschlag.