Großeinsatz: 26 Hunde aus Qualhaltung befreit

Es sind Bilder, die den Helfern so schnell nicht mehr aus dem Kopf gehen: Bei einem Großeinsatz im Bezirk Voitsberg stießen die Einsatzkräfte auf ein verwahrlostes Haus, ein notdürftig eingezäuntes Grundstück und 26 Hunde. Die Tiere wurden umgehend aus der schlechten Haltung abgenommen. Viele der Vierbeiner hatten in ihrem bisherigen Leben kaum Zuwendung oder Pflege erfahren.

Sorgenkind Uwe hatte unerträgliche Schmerzen

Besonders schwer getroffen hat es den Rüden Uwe. Den Tierschützern vom Tierheim Franziskus in Rosental an der Kainach fiel sofort auf, dass er kaum gehen konnte und unter gewaltigen Schmerzen litt. Die Untersuchung beim Tierarzt brachte ein erschütterndes Bild ans Licht: Neben eingewachsenen Wolfskrallen, einer Nierenerkrankung und einem alten Brustbeinbruch litt Uwe unter einer schlecht operierten Hüfte sowie einem völlig zerstörten Knie. In den vergangenen Wochen musste der Tapfere unzählige Male behandelt werden. Nun gibt es endlich Hoffnung: Sein Zustand hat sich so weit stabilisiert, dass sein zerstörtes Hinterbein amputiert werden kann, damit er künftig schmerzfrei leben kann. „Trotz alles dem hat Uwe eine unglaubliche Lebensfreude. Er liebt Menschen, genießt jede Streicheleinheit und versucht sogar tapfer mitzuspielen“, berichtet das Team des Tierheims auf den sozialen Medien.

Tierheim am Limit: Dringender Spendenaufruf

Die intensivmedizinische Versorgung von Sorgenkindern wie Uwe haben das Tierheim Franziskus finanziell an die Grenze gebracht. Um die anstehende Operation und die weiteren Behandlungskosten stemmen zu können, bitten die Tierschützer nun dringend um Unterstützung aus der Bevölkerung.