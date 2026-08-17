Sensation am Gaisberg: 18-jähriger Steirer holt ÖM-Bronze im Radsport

Ein großer Erfolg für den steirischen Radsport: Bei den Österreichischen Meisterschaften am Berg auf den Gaisberg in Salzburg sorgte das jüngste Teammitglied von WSA KTM Graz für Staunen. Der erst 18-jährige Christof Huber aus Rottenmann fuhr bei seinem ersten Start in der U23-Klasse direkt auf das Podest und sicherte sich die Bronze-Medaille. Der junge Obersteirer lag im Ziel nach 23:46 Minuten lediglich 14 Sekunden hinter dem Sieger Dominik Hödlmoser und nur sechs Sekunden hinter seinem erfahrenen Teamkollegen und Kapitän Messner (Platz 6). „Ich bin sprachlos. Toll! Ich hätte mir nie gedacht, dass ich heute aus Salzburg mit einer Medaille heimkomme“, so Christof Huber nach seiner Premierenvorstellung.

Vom Kinder Rad Cup aufs ÖM-Podest

Die Entwicklung des jungen Rottenmanners verläuft rasant: Huber befindet sich erst in seiner zweiten richtigen Radsportsaison. Zum Sport fand er über den obersteirischen Kinder Rad Cup, ehe er bis 2024 vor allem Marathonrennen bestritt und schließlich auf die Straße wechselte. Dass dieser Schritt so schnell Früchte trägt, begeistert auch die Teamführung. „Eine tolle Leistung von unserem Jüngsten im Team. Christof hat heute gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt“, lobte Teamchef Christoph Resl.