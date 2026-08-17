50.000 Euro Fördertopf: Südsteirischer Sportverein ausgezeichnet

Große Freude in der Südsteiermark: Der Box- und Kampfsportverein „Gentlemen Boxing“ von der Boxakademie Südsteiermark zählt zu den zehn ausgewählten Sportvereinen in ganz Österreich, die im Rahmen einer exklusiven Nachwuchssport-Initiative von INTERSPORT Austria und Mastercard gefördert werden. Ziel der gemeinsamen Aktion ist es, Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Sport, Bewegung und Gemeinschaft zu erleichtern. Von April bis Juni konnten Vereine ihre Konzepte einreichen, die schließlich von einer Fachjury bewertet wurden. „Mit der Förderung der Projekte möchten wir dazu beitragen, dass engagierte Vereine ihre Ideen verwirklichen und noch mehr Kinder und Jugendliche für Sport und Bewegung begeistern können“, so Franz Koll, Geschäftsführer bei INTERSPORT Austria.

50.000 Euro für den österreichischen Nachwuchssport

Insgesamt stellten die beiden Unternehmen eine Fördersumme von 50.000 Euro bereit, die auch durch Mastercard-Zahlungen von Kunden bei INTERSPORT mitfinanziert wurde. Die südsteirische Boxakademie konnte die Jury mit ihrer Arbeit überzeugen und sicherte sich damit eine der begehrten Unterstützungen für Infrastruktur-, Trainings- und Nachwuchsmaßnahmen. Als Anerkennung für ihr Engagement wurden die Vertreter der zehn Gewinnervereine am 12. August nach Salzburg eingeladen. Neben einer Führung durch die Red Bull Akademie stand für die Vereinsmitglieder auch ein Besuch des UEFA Super Cups auf dem Programm.