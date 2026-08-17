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Was für ein Glück: Steirer räumt knapp 198.000 Euro ab
Bei der Ziehung am Sonntag sicherten sich steirische Tippscheine gleich drei Gewinne – darunter den Solo-Sechser bei LottoPlus. Am Mittwoch wartet nun ein 7,2-Millionen-Jackpot.
Am Sonntagabend: Die richtigen Zahlen hatte zwar niemand getippt. Somit wartet am Mittwoch ein Sechsfachjackpot mit rund 7,2 Millionen Euro. Gleich drei steirische Spielteilnehmer durften sich über Geldgewinne freuen.
Solo-Sechser bei LottoPlus wandert in die Steiermark
Den größten Coup landete ein Steirer bei der zweiten LottoPlus-Ziehung: Im siebten von zehn gespielten Tipps war die exakte Gewinnkombination angekreuzt. Als einziger Solo-Gewinner wandern nun exakt 197.989 Euro in die Steiermark. Doch damit nicht genug des steirischen Lotto-Glücks:
- Fünfer mit Zusatzzahl: Per Quicktipp gesichert – ein Gewinn von mehr als 85.000 Euro geht in die Steiermark (ein weiterer nach Oberösterreich).
- Joker-Glück: Gleich drei Personen tippten die richtige Joker-Kombination. Über mehr als 81.000 Euro darf sich unter anderem ein steirischer Gewinner freuen.
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