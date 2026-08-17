Was für ein Glück: Steirer räumt knapp 198.000 Euro ab

Bei der Ziehung am Sonntag sicherten sich steirische Tippscheine gleich drei Gewinne – darunter den Solo-Sechser bei LottoPlus. Am Mittwoch wartet nun ein 7,2-Millionen-Jackpot.

Gleich drei Gewinne landeten am Sonntag in der Steiermark.

Gleich drei Gewinne landeten am Sonntag in der Steiermark.

Am Sonntagabend: Die richtigen Zahlen hatte zwar niemand getippt. Somit wartet am Mittwoch ein Sechsfachjackpot mit rund 7,2 Millionen Euro. Gleich drei steirische Spielteilnehmer durften sich über Geldgewinne freuen.

Solo-Sechser bei LottoPlus wandert in die Steiermark

Den größten Coup landete ein Steirer bei der zweiten LottoPlus-Ziehung: Im siebten von zehn gespielten Tipps war die exakte Gewinnkombination angekreuzt. Als einziger Solo-Gewinner wandern nun exakt 197.989 Euro in die Steiermark. Doch damit nicht genug des steirischen Lotto-Glücks: