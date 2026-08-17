Kleintransporter rollte los: 57-Jähriger mitgeschleift – schwer verletzt

In den frühen Morgenstunden im Bezirk Deutschlandsberg (Steiermark): Ein Kleintransporter machte sich selbstständig. Beim Versuch, das fahrende Fahrzeug zu stoppen, wurde ein 57-Jähriger mitgeschleift und schwer verletzt.

Am frühen Montagmorgen, dem 17. August 2026: Gegen 4.45 Uhr wollte ein 57-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung bei einem Anwesen Medikamente ausliefern. Plötzlich geriet sein geparkter Kleintransporter aus bisher noch ungeklärter Ursache ins Rollen.

Waldhang hinabgestürzt

Als der Zusteller bemerkte, dass sein Fahrzeug davonrollte, lief er sofort hinterher und versuchte, den Transporter aufzuhalten. Dabei wurde der 57-Jährige von dem Fahrzeug mitgeschleift. Sowohl der Mann als auch das Auto stürzten in der Folge rückwärts einen Waldhang hinab. Erst beim Geländer eines angrenzenden Anwesens kam der Transporter schließlich zum Stillstand.

Schwer verletzt ins UKH Graz

Der 57-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er ins UKH Graz eingeliefert. Im Einsatz standen neben der Polizei und zwei First Respondern auch das Rote Kreuz samt Notarzteinsatzfahrzeugen sowie die Freiwilligen Feuerwehren Groß St. Florian, Preding und Wettmannstätten.