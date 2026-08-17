Student holt sich fehlenden Lohn von Supermarkt zurück

Ein 26-jähriger Student schrieb seine Arbeitszeiten bei einem Sommerjob in einem Lebensmittelkonzern penibel selbst mit. Als Mehrstunden fehlten, verhalf ihm die AK Steiermark zu seinem Geld.

Genaues Buchführen lohnt sich – das bewies kürzlich der Fall eines 26-jährigen Studenten in der Steiermark. Der junge Mann war über den Sommer in Teilzeit bei einer großen Supermarktkette angestellt. Weil es im Betrieb allerdings kein eigenes System zur Zeiterfassung gab, nahm er die Sache selbst in die Hand und schrieb seine täglichen Arbeitszeiten auf. Als er seine Notizen mit der Abrechnung des Unternehmens verglich, bemerkte er deutliche Abweichungen und wendete sich an die Arbeiterkammer (AK) Steiermark.

19 Arbeitsstunden wurden unterschlagen

Die Experten der Arbeiterkammer nahmen die Unterlagen genauer unter die Lupe und gaben dem Studenten recht: „Wir stellten fest, dass die Aufzeichnungen des Arbeitgebers nicht korrekt waren und insgesamt 19 Mehrstunden fehlten.“ Nach dem Einschreiten der AK-Arbeitsrechtler lenkte der Lebensmittelkonzern schließlich ein, überprüfte die Abrechnung erneut und erkannte die Unterschlagung an. Für den 26-Jährigen zahlte sich die Hartnäckigkeit aus: Er erhielt wenig später „eine Nachzahlung von etwas mehr als 200 Euro“ nachgereicht.