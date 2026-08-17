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Bild auf 5min.at zeigt einen Bergsteiger und eine Kerze.
Rund 140 Einsatzkräfte suchten im Hochschwabgebiet nach dem vermissten 20-Jährigen.
Hochschwab
17/08/2026
Steiles Gelände

Tragisch: Vermisster Bergsteiger (20) nur noch tot aufgefunden

Die großangelegte Suchaktion nach dem seit Samstag vermissten 20-Jährigen nahm ein tragisches Ende. Eine Drohne lokalisierte den jungen Steirer – er konnte nur noch tot geborgen werden.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(120 Wörter)
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Wir haben berichtet: Große Suchaktion am Hochschwab: Junger Wanderer wird vermisst. Die Suche nach dem vermissten Bergsteiger in der Obersteiermark hat ein tragisches Ende genommen. Der 20-jährige Mann, der am Samstag von Seewiesen aus alleine zu einer Tour auf den Hochschwab aufgebrochen war, konnte am späten Sonntagabend nur noch tot lokalisiert werden. Gegen 22 Uhr entdeckte eine Suchdrohne des Roten Kreuzes mit Hilfe einer Wärmebildkamera den leblosen Körper des jungen Mannes im Bereich der Gschirrmauer. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Steirer in dem steilen Gelände abgestürzt sein, so laut mehreren Medien. Es waren rund 140 Einsatzkräfte von Bergrettung, Alpinpolizei, Feuerwehr, Rotem Kreuz sowie Hundestaffeln im Einsatz.

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