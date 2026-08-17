Tragisch: Vermisster Bergsteiger (20) nur noch tot aufgefunden

Wir haben berichtet: Große Suchaktion am Hochschwab: Junger Wanderer wird vermisst. Die Suche nach dem vermissten Bergsteiger in der Obersteiermark hat ein tragisches Ende genommen. Der 20-jährige Mann, der am Samstag von Seewiesen aus alleine zu einer Tour auf den Hochschwab aufgebrochen war, konnte am späten Sonntagabend nur noch tot lokalisiert werden. Gegen 22 Uhr entdeckte eine Suchdrohne des Roten Kreuzes mit Hilfe einer Wärmebildkamera den leblosen Körper des jungen Mannes im Bereich der Gschirrmauer. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Steirer in dem steilen Gelände abgestürzt sein, so laut mehreren Medien. Es waren rund 140 Einsatzkräfte von Bergrettung, Alpinpolizei, Feuerwehr, Rotem Kreuz sowie Hundestaffeln im Einsatz.