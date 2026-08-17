WorldSkills 2026: Diese steirischen Nachwuchstalente reisen nach Shanghai

Auftritt auf der Weltbühne: Vom 22. bis 27. September finden in Shanghai die Berufsweltmeisterschaften „WorldSkills 2026“ statt. Für Österreich gehen 48 Fachkräfte an den Start – darunter starke steirische Medaillenhoffnungen.

Der Countdown läuft: In wenigen Wochen verwandelt sich das National Exhibition and Convention Center in Shanghai – eines der größten Messegelände der Welt – in die Arena für die weltbesten Nachwuchsfachkräfte. Rund 1.400 Teilnehmer unter 22 Jahren kämpfen vor bis zu 1,2 Millionen erwarteten Besuchern um die begehrten WM-Medaillen. Österreich schickt insgesamt 48 junge Fachkräfte aus allen Bundesländern ins Rennen.

Das sind die steirischen Medaillenhoffnungen:

Robot Systems Integration: Kristijan Hrdzic (Graz) & Gabriel Aldrian (Eibiswald) – MAGNA STEYR / KNAPP AG

Kristijan Hrdzic (Graz) & Gabriel Aldrian (Eibiswald) – MAGNA STEYR / KNAPP AG Autonomous Mobile Robotics: Konstantin Hauser (Graz) & Marwin Kremser (Seiersberg-Pirka) – KNAPP AG

Konstantin Hauser (Graz) & Marwin Kremser (Seiersberg-Pirka) – KNAPP AG Grafik Design: Paul Bürki (Fürstenfeld) – HTBLVA Graz Ortweinschule

Paul Bürki (Fürstenfeld) – HTBLVA Graz Ortweinschule Bäckerin: Jennifer Lueger (St. Jakob im Walde) – Bernhard Arbesleitner GesmbH

Jennifer Lueger (St. Jakob im Walde) – Bernhard Arbesleitner GesmbH Mode Technologie: Julia Kaufmann (Hart bei Graz) – Modeschule Graz

Julia Kaufmann (Hart bei Graz) – Modeschule Graz Retail Sales: Anna Tritscher (Schladming) – Sport Tritscher GmbH

Anna Tritscher (Schladming) – Sport Tritscher GmbH Speditionslogistik: Paul Zadravec (Leitring) – Kühne + Nagel GmbH

Paul Zadravec (Leitring) – Kühne + Nagel GmbH Mechatronik: David Seidl & Paul Wohlesser (Mariahof / Neumarkt) – Flextronics International GmbH (grenzübergreifend für ST & K)

David Seidl & Paul Wohlesser (Mariahof / Neumarkt) – Flextronics International GmbH (grenzübergreifend für ST & K) Stuckateur und Trockenausbau: Jonas Leitner (Hönigsberg) – STRABAG AG

Historischer Meilenstein für steirische Bäckerin

Besondere Geschichte schreibt heuer bereits vor dem ersten Wettkampftag die Steirerin Jennifer Lueger aus St. Jakob im Walde: Sie tritt als Bäckermeisterin an und sorgt damit für eine Premiere auf der steirischen WorldSkills-Bühne. In den kommenden Tagen startet für das gesamte Team Austria die finale und entscheidende Vorbereitungsphase, ehe die Reise nach Fernost angetreten wird.