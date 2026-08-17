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Bild auf 5min.at zeigt die WorldSkills Teilnehmer
Das steirische Aufgebot vertritt Österreich bei den Berufsweltmeisterschaften WorldSkills 2026.
Steiermark
17/08/2026
Bald geht es los:

WorldSkills 2026: Diese steirischen Nachwuchstalente reisen nach Shanghai

Auftritt auf der Weltbühne: Vom 22. bis 27. September finden in Shanghai die Berufsweltmeisterschaften „WorldSkills 2026“ statt. Für Österreich gehen 48 Fachkräfte an den Start – darunter starke steirische Medaillenhoffnungen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(239 Wörter)
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Der Countdown läuft: In wenigen Wochen verwandelt sich das National Exhibition and Convention Center in Shanghai – eines der größten Messegelände der Welt – in die Arena für die weltbesten Nachwuchsfachkräfte. Rund 1.400 Teilnehmer unter 22 Jahren kämpfen vor bis zu 1,2 Millionen erwarteten Besuchern um die begehrten WM-Medaillen. Österreich schickt insgesamt 48 junge Fachkräfte aus allen Bundesländern ins Rennen.

Das sind die steirischen Medaillenhoffnungen:

  • Robot Systems Integration: Kristijan Hrdzic (Graz) & Gabriel Aldrian (Eibiswald) – MAGNA STEYR / KNAPP AG
  • Autonomous Mobile Robotics: Konstantin Hauser (Graz) & Marwin Kremser (Seiersberg-Pirka) – KNAPP AG
  • Grafik Design: Paul Bürki (Fürstenfeld) – HTBLVA Graz Ortweinschule
  • Bäckerin: Jennifer Lueger (St. Jakob im Walde) – Bernhard Arbesleitner GesmbH
  • Mode Technologie: Julia Kaufmann (Hart bei Graz) – Modeschule Graz
  • Retail Sales: Anna Tritscher (Schladming) – Sport Tritscher GmbH
  • Speditionslogistik: Paul Zadravec (Leitring) – Kühne + Nagel GmbH
  • Mechatronik: David Seidl & Paul Wohlesser (Mariahof / Neumarkt) – Flextronics International GmbH (grenzübergreifend für ST & K)
  • Stuckateur und Trockenausbau: Jonas Leitner (Hönigsberg) – STRABAG AG

Historischer Meilenstein für steirische Bäckerin

Besondere Geschichte schreibt heuer bereits vor dem ersten Wettkampftag die Steirerin Jennifer Lueger aus St. Jakob im Walde: Sie tritt als Bäckermeisterin an und sorgt damit für eine Premiere auf der steirischen WorldSkills-Bühne. In den kommenden Tagen startet für das gesamte Team Austria die finale und entscheidende Vorbereitungsphase, ehe die Reise nach Fernost angetreten wird.

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