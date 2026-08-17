Unwetterwarnungen verschärft: „Rote“ Warnstufe für zwei steirische Bezirke

Die Wetterlage wird in der Steiermark ernster: Die Unwetterwarnungen wurden am Montag verschärft. In Liezen und im Murtal gilt bereits eine Unwetterwarnung vor Gewittern und Hagel - auch viele weitere Bezirke sind betroffen.

Die Wetterlage spitzt sich in der Steiermark zu: Die Unwetterwarnungen wurden verschärft.

Die Wetterlage spitzt sich in der Steiermark zu: Die Unwetterwarnungen wurden verschärft.

Die Gewitterlage in der Steiermark spitzt sich zu. Die Österreichische Unwetterzentrale hat ihre Warnungen verschärft: Für Liezen und das Murtal gilt nun eine Unwetterwarnung wegen Gewittern und Hagel. In Leoben wird vor „Markantem Wetter“ gewarnt. Damit zeigt die Warnkarte am Montagnachmittag (17. August) in mehreren Teilen des Landes bereits deutlich schärfere Signale.

Mehrere Bezirke betroffen

Auch abseits der derzeit roten Warnstufen ist Vorsicht angesagt. Für Hartberg-Fürstenfeld, Deutschlandsberg, Graz-Umgebung, Voitsberg, die Südoststeiermark, Graz, Leibnitz, Murau, Bruck-Mürzzuschlag und Weiz bestehen Vorwarnungen wegen Gewittern und Hagel. Die mögliche Gewitterzone zieht sich damit quer durch die Steiermark. Vom Norden bis in den Süden des Landes ist die Wetterlage vielerorts im Blick zu behalten.

©UWZ Laut UWZ wurden die Unwetterwarnungen in der Steiermark verschärft, besonders in Liezen und im Murtal wird vor Gewittern und Hagel gewarnt.

Kaltfront mischt mit

Grund für die zunehmend unruhige Wetterlage ist eine Kaltfront, die am Montag über Österreich zieht. Mit ihr steigt österreichweit das Risiko für Starkregen und Gewitter. Ab Mittag verstärkt sich die Schauertätigkeit auch im Osten und Süden. Laut Vorhersage ziehen dabei „kräftige Schauerstaffeln und Gewitter über das Land“.

Starkregen möglich

Auch die GeoSphere Austria warnt vor kräftigen Entwicklungen: „Der Montagnachmittag verläuft sehr unbeständig. Immer wieder ziehen dichte Wolken sowie Regenschauer oder Gewitter durch, dazwischen lockert es auch mal auf. Der Wind frischt mit den Schauern böig aus Nordwest auf, örtlich ist in den Gewitterzentren auch Starkregen möglich.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2026 um 15:17 Uhr aktualisiert