Mürzzuschlag: Traktor stürzt über steiles Gelände in Waldstück

Im Eichhorntal bei Mürzzuschlag ist am Samstag, 15. August, ein Traktor von einer Forststraße abgekommen und in ein Waldstück gestürzt. Der Fahrer wurde verletzt und vom Roten Kreuz versorgt.

Ein Traktor ist im Eichhorntal bei Mürzzuschlag von einer Forststraße abgekommen und in ein Waldstück gestürzt.

Ein Traktor ist im Eichhorntal bei Mürzzuschlag von einer Forststraße abgekommen und in ein Waldstück gestürzt.

Am 15. August 2026 wurde die Freiwillige Feuerwehr Mürzzuschlag zu einem Einsatz ins Eichhorntal alarmiert. Dort kam ein Traktor von einer Forststraße ab. Anschließend stürzte das Fahrzeug über steiles Gelände in ein Waldstück. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch ungeklärt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Das Rote Kreuz übernahm vor Ort die Versorgung des Verletzten.

Traktor gesichert

Für die Einsatzkräfte galt es danach, ein weiteres Abrutschen des Traktors zu verhindern. Das Fahrzeug wurde deshalb entsprechend gesichert. Die eigentliche Bergung übernahm anschließend ein Fachunternehmen. Im Einsatz standen KRF-S, LFA, WLF-K und KDO der Feuerwehr. Ebenfalls vor Ort waren das Rote Kreuz und die Polizei.