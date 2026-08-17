Berndorf: Innenhof bei Schule und Kindergarten wird neu gestaltet

In Bruck an der Mur startet am Montag, 17. August, die Neugestaltung des Innenhofs von Volksschule und Kindergarten Berndorf. Neue Zufahrten und eine Kiss-&-Go-Zone sollen für mehr Sicherheit sorgen.

Am Montag, dem 17. August, beginnt die Stadt Bruck an der Mur mit den Arbeiten im Innenhof von Volksschule und Kindergarten Berndorf. Im Mittelpunkt steht dabei die Verkehrs- und Parksituation vor Ort. Sie soll nach den Vorgaben des Kuratoriums für Verkehrssicherheit verbessert werden. Ziel ist ein sicheres und übersichtliches Umfeld für Kinder, Eltern und Lehrpersonal.

Neue Zufahrt

Dafür wird der Innenhof neu asphaltiert und die Zufahrt verbreitert. Künftig werden Ein- und Ausfahrt klar voneinander getrennt. Zusätzlich entstehen weitere Parkmöglichkeiten. Eine eigene Kiss-&-Go-Zone soll dafür sorgen, dass Kinder rasch und sicher ein- und aussteigen können. Erarbeitet wurde das Konzept gemeinsam vom Kuratorium für Verkehrssicherheit, der städtischen Verwaltung sowie Volksschule und Kindergarten Berndorf.

©Stadt Bruck Neue Zufahrten, zusätzliche Parkplätze und eine Kiss-&-Go-Zone sollen die Verkehrs- und Parksituation sicherer und übersichtlicher machen.

Bis Schulbeginn fertig

Die Arbeiten sollen bis zum Schulbeginn umgesetzt werden. Abhängig von Witterung und Baufortschritt ist der Abschluss bis zum 4. September 2026 vorgesehen. Während der Bauzeit kann der Innenhof nur eingeschränkt genutzt und befahren werden. Die Sommerschule findet dennoch wie geplant ab 31. August bis zum Schulbeginn statt. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten ist die Neugestaltung noch nicht vollständig beendet. Die endgültigen Bodenmarkierungen können nicht unmittelbar auf den neuen Asphalt aufgebracht werden. Zuvor ist eine technische Wartefrist notwendig, damit die Markierungen dauerhaft und fachgerecht haften. Deshalb sind diese Arbeiten erst für den Herbst vorgesehen.