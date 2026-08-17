Bei Starkregen: Auto kracht auf S36 gegen Leitplanke

Bei strömendem Regen kam ein Wagen nahe St. Stefan ob Leoben von der S36 ab. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Für ein etwa fünfjähriges Kind ließen sich die Einsatzkräfte etwas Besonderes einfallen.

Vier Personen waren an dem Unfall auf der S36 beteiligt, zwei davon wurden leicht verletzt.

Vier Personen waren an dem Unfall auf der S36 beteiligt, zwei davon wurden leicht verletzt.

Am Montag, dem 17. August, wurde die Feuerwehr St. Stefan ob Leoben um 15.39 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der S36 alarmiert. Der Unfall passierte in Fahrtrichtung Wien kurz nach der Auffahrt St. Stefan ob Leoben. Bei strömendem Regen kam dort ein Auto von der Fahrbahn ab und touchierte die Leitplanke. Insgesamt waren vier Personen am Unfall beteiligt. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt.

Kind wurde betreut

Die Feuerwehrsanitäter übernahmen unmittelbar nach dem Eintreffen die Betreuung und Versorgung der Betroffenen. Unter den zu betreuenden Personen befand sich auch ein etwa fünfjähriges Kind. Die Sanitäter kümmerten sich im Feuerwehrfahrzeug um das Kind. Dabei versuchten sie auch, für etwas Ablenkung vom Unfallgeschehen zu sorgen. Aus Einmalhandschuhen bastelten sie kurzerhand Tiere und Gesichter.

©Feuerwehr St. Stefan ob Leoben Nach einem Unfall auf der regennassen S36 kümmern sich Feuerwehrsanitäter nicht nur um Verletzte: Mit Tieren und Gesichtern aus Einmalhandschuhen lenken sie ein etwa fünfjähriges Kind vom Geschehen ab.

Ablenkung im Einsatz

Die ungewöhnlichen Figuren sorgten inmitten des Einsatzes für einen kurzen besonderen Moment. Die Feuerwehr beschreibt die Situation so: „Ein kleiner Moment, der in einer sonst so belastenden Situation für ein Lächeln sorgte.“ Gleichzeitig lief die Arbeit an der Unfallstelle weiter. Die Einsatzkräfte errichteten einen doppelten Brandschutz und sicherten den Bereich ab. Auch die Fahrbahn wurde entsprechend gesperrt.

Fahrbahn gereinigt

Nachdem der Abschleppdienst das Unfallfahrzeug verladen hatte, reinigte die Feuerwehr die Fahrbahn. Anschließend konnte die Einsatzstelle wieder freigegeben werden. Im Einsatz standen die Feuerwehr St. Stefan ob Leoben, die Freiwillige Feuerwehr Kaisersberg und die Feuerwehr St. Michael. Ebenfalls vor Ort waren Polizei, Rettung, Asfinag und ein Abschleppdienst.