Motorradunfall im Murtal: 67-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Motorradunfall im Gföllgraben im Bezirk Murtal wurde am Montagnachmittag ein 67-jähriger Deutscher schwer verletzt. Er war auf der L514 unterwegs, als er zu Sturz kam.

Ein 67-jähriger Motorradfahrer kam im Gföllgraben auf der L514 ins Rutschen, stürzte und prallte im Straßengraben gegen einen Durchlass. Er wurde schwer verletzt ins LKH Murtal gebracht.

Ein 67-jähriger Motorradfahrer kam im Gföllgraben auf der L514 ins Rutschen, stürzte und prallte im Straßengraben gegen einen Durchlass. Er wurde schwer verletzt ins LKH Murtal gebracht.

Gegen 16 Uhr war der 67-Jährige mit seinem Motorrad auf der L514 unterwegs. Laut ersten Erhebungen fuhr er von Lachtal kommend in Richtung Oberzeiring. Etwa bei Straßenkilometer 5,0 kam es zum Unfall. Der Motorradfahrer dürfte dort aus bisher ungeklärter Ursache ins Rutschen gekommen sein. Nach dem Sturz rutschte der 67-Jährige über die Fahrbahn. Seine Fahrt endete schließlich im Straßengraben. Dort prallte er gegen einen Durchlass. Wie es genau zu dem Sturz kam, ist bislang ungeklärt.

Schwer verletzt

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Noch an der Unfallstelle wurde er notärztlich erstversorgt. Danach übernahm das Österreichische Rote Kreuz den weiteren Transport. Der 67-Jährige wurde in das LKH Murtal gebracht. Ziel des Rettungstransports war der Standort Judenburg des LKH Murtal.