B20: Auto kracht in Lkw und überschlägt sich mehrfach – Pkw-Lenker tot

Auf der B20 bei Gollrad geriet ein 67-jähriger Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen Lkw. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, die Unfallursache ist noch unklar.

Auf der B20 bei Gollrad geriet ein 67-jähriger Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen Lkw. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät, die Unfallursache ist noch unklar.

Gegen 11.39 Uhr kam es am Montag, dem 17. August, auf der B20, der Seebergstraße, zum folgenschweren Zusammenstoß. Ein 61-jähriger Lkw-Lenker aus Tschechien war von Gußwerk kommend in Richtung Seeberg unterwegs. Zur selben Zeit kam ihm ein 67-jähriger Aztofahrer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag entgegen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 67-Jährige laut ersten Erhebungen die Kontrolle über seinen Pkw. Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte es frontal mit dem entgegenkommenden Lkw. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Für Lenker kam jede Hilfe zu spät

Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, konnte der Notarzt nur mehr den Tod des 67-Jährigen feststellen. Der 61-jährige Lkw-Lenker konnte sich selbstständig aus seinem schwer beschädigten Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst versorgte ihn zunächst vor Ort. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung ins LKH Hochsteiermark am Standort Leoben gebracht.

B20 lange gesperrt

Ein mit dem Lkw-Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die B20 musste nach dem Unfall für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Die Sperre dauerte bis etwa 16.20 Uhr. Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.