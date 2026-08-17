Handy und Geldbörse gestohlen: Zivilcourage führte zu Festnahme in Leibnitz

Nach einem Diebstahl in einem Leibnitzer Supermarkt nahm ein Zeuge die Verfolgung auf und stellte den mutmaßlichen Täter. Wenig später nahm die Polizei den Verdächtigen fest.

In Leibnitz kam es am Montagvormittag gegen 9 Uhr zu einem Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft. Ein 59-jähriger rumänischer Staatsbürger entwendete dabei unbemerkt das Mobiltelefon sowie die Geldbörse aus der Handtasche einer 62-jährigen Frau. Als das Opfer den Verlust bemerkte und um Hilfe rief, flüchtete der Mutmaßliche aus dem Geschäft.

63-Jähriger verfolgte Tatverdächtigen

Ein 63-jähriger kroatischer Staatsbürger aus dem Bezirk Leibnitz wurde Zeuge des Vorfalls und nahm umgehend die Verfolgung auf. Es gelang ihm, den Tatverdächtigen nach kurzer Zeit zu stellen und ihm das Diebesgut abzunehmen. Anschließend händigte er der geschockten Frau ihre Wertsachen wieder aus.

Erfolgreiche Fahndung

Eine unverzüglich eingeleitete Polizeifahndung führte rasch zum Erfolg. Eine Streife entdeckte den 59-Jährigen im Nahbereich und nahm ihn anhand der vorliegenden Täterbeschreibung fest. Bei der anschließenden Einvernahme zeigte sich der Mann geständig. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde er in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.08.2026 um 21:58 Uhr aktualisiert